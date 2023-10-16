【獨留兒童】2歲仔被單獨困家3天靠零食充饑 大喊要爸爸被鄰居發現報警

▲ 內地1名2歲男童被單獨困在家3天，爸爸只留一埋零食給他充饑。

獨留兒童在家，是一件非常危險的事！江蘇1名2歲男童，日前被單獨困在由車庫改成的出租屋內3天，每天只靠零食充饑和看電視。幸好有熱心鄰居聽到男童大喊要爸爸，才及時發現報警處理。

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綜合內媒報道，10月13日，網傳一條影片，指江蘇蘇州昆山市玉山鎮中華園小區內，一名2歲男童，由於爸爸需要外出，將他獨自關在屋內3天，據鄰居指，11日晚，男童一直在喊「爸爸、爸爸」，他們才發現了此事才前去了解。男童操着稚嫩的口音趴在窗口和鄰居說話，鄰居問男童的爸爸去了哪裡？自己睡還是有爸爸陪睡？你一個人害不害怕？

(爸爸)坐飛機了，我一個人在家看電視，沒電了我充電，我一個人睡，我害怕呀！

男童與鄰居對話時，一直拿着手機，並吃着餅乾，鄰居見狀又問男童這幾天都是吃這些嗎？男童點頭回答「嗯」。鄰居得悉男童2天沒有吃飯，爸爸只留下一埋零食給兒子充饑，於是鄰居立即帶同食物入屋，一入屋內就看到很多蚊子，鄰居致電給男童爸爸，但對方的手機已關，於是立即報警。

警方調查後，男童的父親在3天前坐動車外出，媽媽則在老家，目前孩子已被警察帶走。而當地社區工作人員稱，「孩子目前在派出所臨時照看着，已經通知了孩子的母親，孩子很安全」

影片曝光後，網民大讚熱心鄰居，且鬧爆涉事父親離譜，「這個爸爸可以入刑嗎？三天沒吃飯？不怕把孩子餓死？」、「天啊！才2歲，自己一個人在家，而且3天沒吃飯！難以想像他餓了，或者睡覺時怎辦，晚上自己一個人在家，那種孤單…」、「這就是遺棄啊！」、「無法理解的做法，工作不容易，可是孩子也在危險了一個人在家」。

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責任編輯：王明芳