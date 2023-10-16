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【手足口病】被1歲女兒傳染手足口病 港媽全身痕指甲全脫落：生不如死

兒童健康 13:49 2023/10/16

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港媽分享自己感染手足口病的痛苦經歷。

手足口病是常見於兒童的傳染病，但成年人也不應掉以輕心，因為隨時可以被傳染，港媽陳太前段時間親身經歷過。陳太早前被1歲多女兒傳染發病，她形容自己全身痕癢「生不如死」，日不能食，夜不能眠，手指甲及脚甲更是全部脫落，非常痛苦。

手足口病常發於兒童身上，陳太是如何感染？陳太表示，由於自己是新手媽媽，她聽過手足口病，但對手足口病卻毫無認識。她憶述，她早前帶1歲多女兒去内地旅行，女兒回港後突然發高燒，沒有胃口拒絕進食，喉嚨長滿痱滋，手腳出現紅色一粒粒，期間只給退燒藥，沒有胃口，發病大約4天待徵狀退卻，女兒便康復。

陳太估計，女兒初時沒有胃口拒絕進食，她初時以為粥太熱，所以自己嘗試了一啖，估計是接觸女兒的唾液感染了手足口病。

我初時以為是粥仔太熱，所以自己先試一試粥仔的溫度，估計就是這樣「交換了口水」，直至發病，我才知道自己被女兒傳染了手足口病。

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全身痕癢痛苦難耐

女兒康復後，陳太開始發病，她才體會到大人感染手足口病比小朋友可怕，形容是「生不如死」。陳太首先感到喉嚨極痛，

飲水都痛，粥也吃不了，一日三餐只好吃冰凍豆腐花「吊命」！

最難受的是全身痕癢，她全身長滿紅疹，夜不能眠，而且沒有任何藥物可以紓緩，唯有半夜起身沖幾次凍水涼，減輕痕癢感，大約5天才好起來。

不過，令陳太感到崩潰的是，原來感染手足口病後還有後遺症，她指，手指甲和腳甲開始層層脫落，上網一查原來是腸病毒引起的「脫甲症」，

差不多一個月時間，指甲腳甲「換過晒」，才叫真正康復。

經歷沉痛的教訓後，陳太開始不停上網爬文，才發現原來腸病毒多達數十種，中了一種只是對該種有免疫力，即是說仍然會很大機會再感染，

所以一定要注重個人衛生，特別小朋友，接觸過玩具一定要徹底消毒，因為應該是女兒在內地旅行期間，在酒店接觸別人玩過的玩具而感染。

手足口病致病原因及徵狀

根據衞生署資料，手足口病通常由腸病毒如「柯薩奇病毒」和「腸病毒71型」引起，其中「腸病毒71型」引致的手足口病備受關注，因為它較有可能引致病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等嚴重併發症，甚至造成死亡。

手足口病的潛伏期約為3至7天，病發初期通常會出現發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛等症狀。發燒後1至2天，口腔可能會出現疼痛的水疱，這些水疱初時呈細小的紅點，然後會形成潰瘍，潰瘍通常位於舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，患者的手掌及腳掌，甚至臀部及／或生殖器亦會出現不痕癢及有時帶有小水疱的紅疹。不過，手足口病患者亦可能沒有病徵，或者只出現皮疹或口腔潰瘍等病徵。

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記者：鄺嫻

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