【正能量】柏金遜症患者分享出行困難　無障行者海陸空親子遊

▲ Winnie 和 Michael 去年亦有參與「無障行者」，與公眾分享出行困難的經歷。（受訪者提供）

對於身體殘障人士來說，平時出行困難重重，香港復康會早前安排兩位柏金遜症病人Winnie和需要坐輪椅的Michael到中環摩天輪觀賞煙花，這亦是今年12月17日舉行的「無障行者2023」所在地，屆時將以「海、陸、空親子遊」為主題，設有超過20個體驗攤位，公眾可藉此與殘疾及長期病友接觸和交流。

10月1日國慶當天，Winnie和Michael獲香港復康會安排到中環海濱乘坐摩天輪和欣賞煙花。Winne說，出行時人多擠迫，確是一大挑戰。「柏金遜病人因為視覺與身體不協調，平時行路要垂低頭，保持專心，否則容易跌倒。看煙花那晚，中環海濱很擠擁，如果被人撞到，會打亂我們的步伐而跌倒。」

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Michael平時出行要使用電動輪椅，當晚即使他只需搭3個港鐵站，但5時多便要出發。他說：「事前要食藥，讓我有力氣於上下車時站起，再由朋友幫手推車進出車廂。到達目的地要預時間找洗手間，行程中也盡量少喝水，避免上廁所。」

看不見的傷殘

Winnie三十餘歲時柏金遜症病發，導致她雙腳無力，行動不便。她憶說：「當時我剛生下女兒，全身突然變得僵硬，要拖住一隻腳行路。」輾轉求醫6年，她確診柏金遜症，可幸藥物能短暫緩解病情。她服藥後，出行時可不拿拐杖，但這個「看不見的傷殘」，有時也會被誤會。「例如有次乘搭港鐵，藥力開始失效，雙腳變得無力，快要跌低，坐了關愛座。有人便指指點點，說我見到長者也不讓座，其實有苦自己知！」

▲ 香港復康會安排柏金遜症患者 Winnie（後排中）和 Michael（前排），由義工陪同，於國慶日到中環海濱乘坐摩天輪和欣賞煙花。（受訪者提供）

她指出，很多行動不便的病人或是視障人士，出行期間都需要幫助。但有些途人過分熱心，或會幫倒忙。她說較好的做法，是讓受助者主動借力：「有些途人會扶着我們行，反令我們雙腳更加不由自主。如想幫助，可以借膊頭讓我們搭住，或伸出手讓我們拖住，由病人主動借力，會行得更順暢。」另外，有些殘疾人士的問題是「起步困難」，Winnie說：「如果周圍不是太多人，可以停下來，在病人前面把腳伸出來，作為視覺提示，我們有了大概的距離感，起步時跨過對方的腳，便可再次起動。」

Michael說：「其實很多香港人都很熱心，不少人見到會立刻幫忙推車。」不過，有時候乘客不太明白讓出車廂泊車位的重要，他指出：「輪椅停在泊車位比較安全，我們也不想輪椅撞到其他乘客。」

▲ 「看不到」體驗。（受訪者提供）

Winnie和Michael亦有份參與設計「無障行者2023」的體驗活動，她指出，柏金遜病友將於現場分享出行困難的故事，參加者亦可透過遊戲體驗，增加同理心，例如每隊參加者分別扮演殘疾人士和輔助者的角色、乘坐電動輪椅、學習殘疾人士不能彎腰穿鞋着襪技巧等。讓公眾透過「看不到、聽不到、講不到、動不到」的情境，親身體驗殘疾人士日常面對的挑戰，並學習如何正確協助殘疾人士，推廣傷健共融。

「無障行者 2023」玩轉海陸空

今年以「海、陸、空親子遊」為題，參加隊伍將由一位義工「領航員」帶領，於1.5小時內完成多個任務點，並坐上輪椅，體驗不同路綫的經歷，當中包括摩天輪、天星小輪、復康巴士或港鐵等。參加隊伍可在專屬的Mini Website上載隊伍相片、名稱和口號等，進行募捐及傳揚愛共融精神。是次活動所籌得的善款，將用作支持香港復康會。

▲ 傷健合作表演。(受訪者提供)

日期：12月17日（星期日）9am - 1pm

地點：中環香港摩天輪

截止報名日期：10月31日（星期二）

查詢：2534 3352 / 6045 1275（WhatsApp）

報名：bb2023.rehabsociety.org.hk/

費用：每隊報名費$200，籌款目標$2,000

記者：李越樺