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【消委會測試】39款植物奶營養成分大檢閱　推介6款總評4.5星高分名單

食用安全 13:05 2023/10/16

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消委會6款總評4.5星高分植物奶。

植物奶近年備受追捧，很多乳糖不耐症人士都會將其作為牛奶的替代品。消委會測試近日測試市面39款植物奶，其中有6款獲得總評4.5星。

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消委會在超級市場、百貨公司等不同的零售點搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括7款杏仁奶、5款椰子奶、5款米奶、10款燕麥奶和12款豆奶。樣本每包的售價介乎$6至$62.9不等。測試項目包括營養素、霉菌毒素、金屬污染物，以及除害劑草甘膦（glyphosate）的含量。

6款高分植物奶名單

在本次測試中，有6款植物奶獲得總評4.5星，當中包括3款杏仁奶、1款燕麥奶和2款豆奶。點擊下圖看詳細名單及各款的營養成分：

點擊圖片放大
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豆奶的平均蛋白質冠絕植物奶

是次測試結果亦顯示，豆奶的蛋白質平均含量是5類 植物奶之中最高，與低脂奶最接近。消委會指出，大豆的蛋白質亦是完全蛋白質。其餘4類植物奶的蛋白質為不完全蛋白質，含量亦不能媲美低脂奶，當中椰子奶和米奶的蛋白質平均含量最低。

下列為7款總評4星或以上豆奶：

  • Kikkoman Soymilk Unsweetened
  • 日昇 原味豆漿皇
  • 百福 高鈣香滑鮮豆漿
  • 維記 特濃鮮豆漿
  • Maeil Soy Milk Black Soybean
  • 美心西餅 低糖豆漿
  • 維他奶 山水低糖鮮黑鮮豆漿

消委會提醒，如果希望以植物奶代替奶類，吸收鈣質等礦物質及維他命，消費者應細閱標籤，盡量選購有增強營養以及無添加糖或低糖的植物奶，並再從其他膳食例如不同種類的堅果、豆類和大豆製品中攝取足夠的蛋白質。

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責任編輯：沈佩珊

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