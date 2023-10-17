【鍛鍊體格】亞運創佳績掀兒童運動熱潮　武術教練：習武強身健體學自律

▲ 蔡傳豪認為香港的小朋友較有創意及主見；大馬的小朋友則有較佳的服從性。（受訪者提供圖片）

港隊運動員在亞運創佳績，掀起新一輪運動熱潮，有家長更安排子女學習打功夫。來自馬來西亞的武術教練蔡傳豪表示，讓小朋友習武，除可強身健體，令身手更靈活外，更可讓他們明白何謂武德，從中訓練自律以及學懂尊重別人。

今年只有30歲的蔡傳豪來自馬來西亞馬六甲武術世家，父母於馬來西亞開設武館，他於5歲開始習武，16歲轉為全職運動員並開始擔任武術教練．教授武術及翻騰技巧課程。年紀輕輕的蔡傳豪在武術界中已獲取不少獎項。他於2014大馬運動會武術錦標賽——南拳、南棍中取得銀牌、2012大馬運動會武術錦標賽南拳取得金牌，以及2011亞洲上海青少年武術錦標賽南棍獲銀牌及南刀銅牌等。

最新影片推介

學懂尊重別人

過去十多年時間，蔡傳豪在大馬教過無數小朋友打功夫，去年因緣際會來香港開班授徒，現為SDM爵士芭蕾舞學院武術導師。蔡傳豪表示，習武對人生有不少啟發，而武術很多時都可滲入生活中，對個人的品格以及性格有正面影響。「學習武術尤其著重武德，從中學會如何尊重別人；待人接物要謙遜有禮，這些都可以從我們的日常生活中應用出來。」

除此之外，習武跟學習其他運動一樣，要學有所成，必須下苦功、花心思，並且持之以恒。透過學打功夫，更可從中鍛練小朋友的堅持和忍耐。蔡傳豪分享自己過往苦學功夫的經歷，正好證明堅持和忍耐有多重要。「小時候因為家人的關係開始習武，初時也不怎麼有興趣，但慢慢接觸得多就愈來愈愛打功夫。12歲那年開始參加一些公開比賽，主要原因是看到年紀比我輕的小師妹也打得比我好，並參加不同比賽，於是我跟自己說，我也要證明自己的實力。」蔡傳豪笑言也並非一開始便成績亮麗，初時的名次都徘徊在尾二、尾三的位置，必須經歷多番苦功，才闖出佳績。

▲ 蔡傳豪來自馬來西亞馬六甲武術世家，父母開設武館。（受訪者提供圖片）

蔡傳豪又分享習武多年的一次深刻難忘經歷。「記得有一次我為應付一個大型的比實，幾乎已進入瘋狂的狀態，我十分投入動作中，每天至少花3小時去練習，差不多持續一星期沒怎麼休息。就在練習時我不慎把手持的刀正面打到自己的頭，即時頭破血流，那種痛直入心扉，幾乎暈倒，人家跟我說話我也痛得不能回應，要馬上入院縫針，現在還留有疤痕。」

不斷堅持與付出

蔡傳豪授徒無數，其中一位教他印象深刻的學生，正是對習武有無限熱誠，多年來不斷堅持和付出，最終成為國家代表隊的成員。「這名學生真的很有天份，他無論在身體的協調以及力量的運用全都兼備。只要你教他，他就明白。每次要他擺出甚麼動作他都做得很好。總之你要他做10個動作，他可以做出34個動作給你。他很勤力，你不叫他停他是不會停下來的。我從他11歲時便開始教他，一直到他18歲被國家隊的教練選中，最後進了國家隊，代表國家參加不同的比賽。」

▲ 蔡傳豪表示習武可訓練小朋友的堅持和忍耐力。（受訪者提供圖片）

一場疫情，擾亂了不少人的正常生活，小朋友除了學習受到影響，經常困在家中，身體狀況也較疫情前差。習武除了對小朋友的品德帶來正面影響，蔡傳豪表示，跟其他運動一樣，透過習武可達致強身健體的目的，這也是家長們安排孩子學習功夫的原因之一。「這對小朋友的手腳協調能力也有一定的幫助。」

蔡傳豪分別於香港及大馬兩地開班授徒，問及兩地學生有何分別，他表示在接觸的學生中，發覺香港的學生較有主見及創意，很多時候當他吩咐同學耍出某一個動作時，香港的小朋友往往會表達自己的想法，又或者要求加上某一些元素等。

至於馬來西亞的學生則服從性較高，當導師要求他們做出某些動作時，他們都一一做到。蔡傳豪認為香港及馬來西亞的學生各有優點，最重要的是小朋友肯堅持和意志力要強。「有些小朋友因為怕辛苦，又或者拉筋拉得太痛就不學習了，如果肯堅持去學習，能學上好幾年的其實已經很了不起。」

▲ Sissie覺得學功夫有很大滿足感。（受訪者提供圖片）

Sissie媽媽 欣賞習武尊師重道

於福建附屬學校就讀四年級的Sissie（10歲）學習武術3至4年，最初是媽媽提議她習武的，之後自己卻愛上了。「我可以學到不同的打法，例如側手翻、側空翻等，當中有不同的挑戰，當我挑戰成功後又會有很大的滿足感。」

Sissie媽媽表示，她因看到其他小朋友打功夫時都很投入認真，也能做到很多高難度的動作，覺得這門運動會適合較好動的女兒。她又認為，透過武術的學習可培養小朋友的武德。「我覺得尊師重道的傳統思想非常好，希望孩子在紀律方面可以做好些。他們每次上課都要跟師傅敬禮，學習規矩，師徒關係也很好，從中也可讓她明白武術不是傷害人而是強身健體。另外，女兒也可藉此參加一些武術比賽甚至港隊，如果女兒有興趣，日後也可循這方面去發展。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

明日香媽媽 樂見女兒的堅持

爸爸是日本人的竹中明日香於啟思小學就讀四年級，今年8歲的她初時也是由媽媽提議學功夫。明日香表示很開心可在台上表演打功夫，她於課堂上學習套路、側手翻、空手翻、後手翻及前手翻等。「雖然學習過程有些辛苦，但當中又很有滿足感和成功感。我曾有機會到澳門表演，很想一直學習下去。」

明日香的媽媽透露女兒早在兩歲半時已學習跳舞，一年前開始學武。「初時是讓弟弟學的，明日香試堂後已喜歡上了，教練也說她很有天份，所以便讓兩姐弟一起學習。我總覺得女孩子沒那麼剛強，學習功夫對女孩子來說也是一個很好的歷練，而且女孩子學習功夫，若在外面遇到壞人也可以保護自己。」

記者：陳淑儀