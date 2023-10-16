【裝修注意】室內除甲醛及清潔收費差5倍　消委會解構除甲醛迷思教揀裝修物料

▲ 消委會解構除甲醛迷思，教揀室內裝修物料。（資料圖片）

家居裝修後易有甲醛濃度上升的問題，因此不少人會在裝修後光顧除甲醛服務。消委會收集了市面上23間提供家居除甲醛及裝修後清潔服務公司的收費及條款等資料，發現當中價格由$1,202至$7,000不等，收費差距頗大。

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消委會今年8月向56間提供家居除甲醛及／或裝修後清潔服務的公司，收集其服務收費和使用條款等資料，共有23間公司回覆，當中19間同時提供除甲醛服務及裝修後清潔服務，其餘4間則只提供其中一類服務。

收費參差相差近5倍

消委會發現，不同公司收費差異頗大，以實用面積601平方呎至800平方呎單位為例，各公司的基本收費由最低約$1,202至最高$7,000，相差接近5倍。

而是次調查中，有20間公司提供裝修後清潔服務。收費方面，不同公司分別會按單位面積列明總收費、按每平方呎收費、或按每小時與服務員人數收費。以實用面積601平方呎至800平方呎的單位為例，20間公司的基本收費由約$1,120至$7,000不等，相差超過5倍。

若然服務員在清潔時不慎損壞屋內家具或物件，除了1間公司表示不會對損壞負責，2間公司會與消費者商討善後服務及視乎情況而定外，其餘17間公司都有相應的賠償方案，最高賠償額由$200至$1,000不等，或賠償最高等同該次服務費之30%金額。而當中有3間公司表示會以保險或按價賠償，不設最高賠償額。

裝修物料建議

消委會指出，在選用裝修物料上，漆料方面應盡量選用低揮發性有機化合物含量的漆料（low VOC paint）或水劑漆料（water-bases paint）；常用黏合劑（adhesive）和密封劑（sealant）亦如是；亦可選低揮發性有機化合物含量的家具，或選用釘、螺絲或榫接等，無需用黏合劑製成的家具。而完工後要保持空氣流通。

空氣清新機能淨化甲醛？

消委會指，儘管部分家用空氣清新機能淨化某範圍內的甲醛，但其淨化速度未必足以處理整個單位內的甲醛，達致安全的空氣質素水平。

室內甲醛可自行清除？

消委會表示，適當的通風是維持良好室內空氣質素的方法，消費者可打開門窗，以風扇增強室內空氣流動，利用鮮風把甲醛稀釋及排走。

消委會引述美國ATSDR建議，最少每隔數天開窗數分鐘，同時善用抽氣扇、保持室內溫度及濕度適宜，並減少在室內抽煙。此外，應盡量選用低空氣污染物排放的產品。

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責任編輯：羅嘉欣