【職場增值】英語能力佳提升行業競爭力　司儀瑪姬學唱歌20年圓夢開騷

▲ 由電台 DJ 再成為當紅司儀，瑪姬最初入行的夢想其實是當歌手。（黃建輝攝）

疫情復常後，飲宴聚會、發布會等活動再度活躍，不少人氣司儀和主持人又忙個不停。曾被列為「娛圈5大司儀」之一的瑪姬（張卓賢）也不例外。

由當初參加歌唱比賽，至被發掘成為DJ，再轉型至受歡迎的司儀，瑪姬一直努力保持學習之心，更從不間斷上堂學唱歌，令自己在行業中保持競爭力。

3年疫情期間，市面活動幾近停頓，曾經工作不斷的瑪姬，同樣工作量大減，但她未有讓自己停下來，心想既然其口才未能發揮，不如開拓另一個自己感興趣，又一直在學習的範疇，便是唱歌。

▲ 近日瑪姬推出歌曲《重頭感覺》，歌詞描繪她 18 年前由歌唱比賽入行，轉戰DJ及司儀行列的心路歷程。（Facebook圖片）

於是她用累積回來的人脈，邀來歌手朋友一同舉行以慈善為主題的網上音樂會，既可滿足歌癮，又可以做一些對社會有意義的事情。

受《中年好聲音》激勵

因去年的網上音樂會反應不俗，讓外間留意到瑪姬的另一面能力，激發她今年決定自資製作新歌，12月更會舉行實體音樂會。

重新燃起唱歌這團火，瑪姬細說原因：「去年為TVB《聲夢傳奇2》擔任評審，看到一眾參賽者努力追求夢想，就好像看到當年的自己，加上之後好多朋友都有參加《中年好聲音》，好朋友周吉佩還拿下冠軍，覺得都應該給自己多一次機會，重拾歌手這個身份。」

瑪姬卻不是趁《中年好聲音》熱潮，才半途出家去唱歌，其實她學唱歌已有20年，且自小便彈鋼琴，中五時已考獲英國皇家音樂學院八級鋼琴。

她笑言：「我以前一直以為自己會做歌手，所以參加許多歌唱比賽，希望有機會入行，但在其中一次參賽後，被當時新城電台台長朱明銳發掘成為DJ，再慢慢轉型至司儀，改變了我的事業方向。」

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學唱歌近20年

過去近20年，瑪姬一直跟隨行內星級導師學唱歌，一來是為興趣，也為工作增值。「做司儀時，很多時會被要求唱埋歌，如果自己在這方面有進修，也可增加工作能力吧？」

瑪姬坦言有段日子，因為司儀工作太多，也沒再學唱歌，後來老師提議可以再學習新的發聲技巧，她才再去上堂，至去年老師認為已學得足夠，才令她增加了唱歌的信心，同時為了演唱會上可以自彈自唱，也有再找鋼琴老師加緊操練。

雖然瑪姬自小便喜歡唱歌和彈琴，家人亦支持她玩音樂，但其讀理工大學時卻選修了英文系。

瑪姬解釋：「如果自信一點說，我最大的強項是語言。雖然沒有去外國留學，也並非在外國人圈子長大，但從中學起我的英文能力已不錯，中學會考更有A，相對數學就沒有天份，所以好想一入大學便選修自己喜歡的英文系。」

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英語好增加機會

瑪姬投身社會工作後，也再去香港大學進修應用語言學文學碩士。她深感語言能力好，對司儀工作發展也更有利。「在香港能用廣東話的司儀很多，但如要中英流利的已刪了一半，要能中英國語都兼顧的，行內更只有約10人，慶幸自己在這方面都OK，加上有語言碩士學位，客戶會覺得有信心，或許因此令自己在行業裏十多年都沒有被淘汰。」

▲ 今次自資演唱會，她感激不少好友甚至曾合作的客戶，都主動為她作贊助，減輕了製作成本。（黃建輝攝）

她認為努力學習、進修增值和追求進步，是每個人應該做的事。「當然甚麼年紀都可以學習，但最好都是愈年輕去學愈好。我都希望自己能保持這團火，始終這行競爭很大，惟有一直進步，才可以令更多人繼續找我工作。譬如說，我做司儀時，會自我要求在第一部分不能看講稿，這樣才可以有更專業的表現。」

把專長回饋社會

現在坊間有不少司儀和主持訓練班，瑪姬作為人氣司儀，坦言常受邀請任教，但她很少答應，寧願把心機放在義教小朋友上。

她解釋：「我本身是九龍城兒童合唱團主席，會用這個身份教小司儀訓練班，因為對一些家長來說，訓練口才、儀表等屬於奢侈興趣班，如果他們只得一筆預算，會有更多選擇，所以我更想免費去教基層家庭小朋友，讓他們改善懶音、增加自信也好。」

▲ 工作以外，瑪姬亦積極參與慈善活動，也會義教小朋友司儀班。（Facebook圖片）

她說現在這些課堂都受歡迎，還經常超額報名。看到能幫助這些小朋友，覺得自己的決定是沒錯的。「現在有些活動可能需要不同的司儀，有機會都可以找這些小朋友幫忙，或者將來找到自己的接班人呢！」

場地：帝京酒店獅房菜

髮型：Roy Chow @ LOOKS Hair Design Salon

作者：陳家昌