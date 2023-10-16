【校長專欄】面試沉靜內歛遭媽媽責備　救恩校長：孩子恐懼的是得不到父母肯定

▲ 救恩校長認為，沉靜內歛不等於不勇敢。

分享今天的一個小片段。

小男孩，在等候區，安靜地坐在椅子上，吞聲忍泣。 大概是怕生吧，蹲在他面前，嘗試安穩他的心。 慢慢知道，他的害怕，是因為想起媽媽的責備，因他的聲音太輕、太靜，做不到媽媽要求的勇敢。

「原來，你和我一樣，都是喜歡細細聲說話！太好了，這裡的校長都是和我們一樣，好喜歡細細聲說話的呢。」我在他耳邊悄悄地說。

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家長常有一個錯覺，就是性格外向的孩子才是勇敢的孩子、才是受學校歡迎的孩子；安靜的，就怕被比下去。 漸漸地，性格沉靜的孩子就會覺得自己不好，至少做不到父母心目中的好。 學校會喜歡外向、活潑的學生，但，也同樣喜歡內歛、沉靜的同學呢﹗事實上，內歛、沉靜的孩子也可以是勇敢的孩子啊﹗

真正令孩子感到恐懼、感到跟別人比下去的，不是性格，而是自己得不到父母的肯定和接納。

「不如我們到後面，請哥哥姐姐一陣帶你去面試室探探校長？」他點頭。 握著他的小手前行，感到小男孩的勇敢。

與孩子同行不是口號，性格不同卻同樣寶貴，在校長室重逢的笑臉。

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撰文：救恩學校(小學部) 歐偉民校長