【午膳安全】參觀工場揭小學午餐使用凍肉 家長炮轟：不敢相信自己眼睛

▲ 黃埔區小學有家長投訴，其孩子所讀小學的配餐公司懷疑使用凍肉及調製肉製作午膳，引起對食品安全的憂慮。(網上圖片)

廣州一小學早前被家長投訴，其孩子所讀小學的配餐公司疑使用凍肉及調製肉製作午膳，引起對食品安全的憂慮。廣州市場監管部門及教育部門已進行檢查。

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綜合內地媒體報道，廣州市黃埔區天譽小學家長陳女士(化名)表示，9月19日上午該校家長代表前往廣州多滿分食品有限公司、位於天河區的多滿分中央大廚房參觀，發現重大食品安全隱患。

陳女士稱，網上所見拍攝於非多滿分安排參選區域，按照片顯示，多滿分中央大廚房現場有肉頖垂落至地板，當中包括保質期為12個月的精質鴨邊腿、白菜豬肉餃、以及黑椒T骨豬扒等速凍生製品，工作人員現場解凍的肉疑似「凍豬正2：8碎精肉」，照片顯示該產品保質期為18個月。

家長參觀過後，紛紛表示，

不敢相信自己的眼睛，他們也有孩子，將心比心的話，他們遇到了會怎麼想？

也有家長稱「不敢再吃學校的配餐，希望孩子回家吃午餐或讓孩子自行帶午膳。」

與此同時，天譽小學各年級均有家長簽名聯署信，要求天譽小學不要多滿分公司作為供餐公司，立即啟用身學校食堂配餐，增設實時遠程監控系統，改造可視化廚房等方案。

據了解，廣州多滿分食品有限公司成立於2014年，屬一家食品製造為主的企業，由2012年成立的廣州多滿分食品投資有限公司全資擁有。同時，該公司在2023年中標廣州多家學校承包食堂經營權服務項目，涉及廣州多區，包括黃埔、天河、南沙、番禺、越秀、海珠、白雲等近150間中小學。

涉事多滿分負責人回應稱，近期預製菜是否進入廣州校園引起家長擔心，有多批家長到工廠參觀，網上流傳的就是一位家長在參觀時拍下。至於使用冷凍肉方面，早前該公司曾使用冷鮮豬肉，但在收貨時發現部分冷鮮肉存在問題，於是決定更換冷凍肉，所採用的冷凍伕均來自知名企業，凍肉不等於黑心肉和僵屍肉。早前有關監管部門已到工廠檢查，並無發現違法違規情況。

多滿分更稱，從營養角度而言，凍肉與鮮肉沒大分別，從肉質上，鮮肉較酸，凍肉因入庫前進行除酸及急凍處理，儲存於負18度冷凍環境下，細菌不再繁殖，食品安全更有保證。而且所使用的肉類原料有合格證明，所使用的凍肉規定均在肉品保質期的6個月內，通常每批進貨一周內會使用完。

廣州市市場監督管理局及廣州市教育局到多滿分公司進行現場調查，以核實相關情形。

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責任編輯︰王明芳