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【星二代學府】精通兩文三語做校慶主持　陳小春大仔讀北上港星熱捧國際學校

海外升學 15:04 2023/10/16

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Jasper好有自信。

藝人父母陳小春及應采兒長年在內地工作，所以連帶一對仔女都在上海定居，為了給仔女最好的教育，9歲大仔Jasper也轉校到上海耀中國際學校讀書，這間學校是上海地區著名的國際學校，繼早前Jasper用流利雙語為學校拍攝介紹影片後，近日Jasper再受「重用」，為學校擔任校慶活動主持。

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有家長在內地的社交平台分享了影片，見Jasper穿上整齊校服，站在台上與一名女學生一起擔任主持，兩人以普通話致詞，該家長留言：「Jasper主持校慶活動，表現得自信大方，淡定從容，普通話也很好。」有家長就透露，當時小春及應采兒都有到場為兒子打氣。

自信的笑容！微博圖片

作為星二代在內地首選的國際學校，Jasper的同學仔包括有鄭希怡（Yumiko）的女兒梁浸浸、楊千嬅兒子Torres、王祖藍的大女，以及吳尊的仔女。

上海耀中是耀中在內地首間分校，紮根上海30年，現時上海有5間分校遍布浦西及浦東，為2至18歲的外籍學童提供幼兒至國際文憑大學預科（IBDP）課程，並採取雙語（英語和漢語）和多元文化教學模式。

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就讀上海耀中首間校舍

而Jasper就讀的是上海耀中首間校舍——浦西小學部（虹橋）校舍，位處市中心黃金位置。據學校網頁介紹，該校舍為6-10歲小學生提供雙語教學環境，並在每個班級都配備雙教師授課。這所現代化的校舍配備大量先進的設施，助孩子在學術、藝術、音樂、體育和科技等方面都得到全面發展。

該校定的學費高昂，2023-24學年的小學部學費由30.2萬人民幣（34.4萬港元）至30.7萬（約35萬港元）不等；中學部則由初中的33.7萬人民幣（約38.4萬港元）至12、13年級的34.9萬人民幣（約39.8萬港元）不等。

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責任編輯：王明芳

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