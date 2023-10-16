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【必備單品】長青牛仔褲多花款夠百搭　Levi's  CEO分享獨門清洗方法    

休閒消費 18:36 2023/10/16

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究竟牛仔褲洗定唔洗?

講到時尚界的長青樹，牛仔褲一定榮登榜首！基本上一年四季都會見到它的縱影，無論男女老幼，相信家中必備牛仔褲。時至今日，牛仔褲已經有很多不同剪裁，包括近年大熱的高腰鬆身款、女士們最愛的skinny jeans，還有玩味十足的潮爆款式，總有一款適合你身型！

在人人都穿牛仔褲的前提下，究竟「牛仔迷」又有沒有聽過牛仔褲不用清洗的傳聞？牛仔褲品牌 Levi's行政總裁奇普・伯格（Chip Bergh），就曾於2014一場會議上，表示自己從來不會把牛仔褲放入洗衣機，自此令到不少消費者相信牛仔褲不用洗的講法。

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上班一族都會定時清洗牛仔褲

究竟大家真的會不清洗牛仔褲嗎？我們訪問了數位喜歡穿著牛仔褲的同事，他們都有聽過牛仔褲不用洗的「理論」，但就異口同聲表示會清洗牛仔褲。有女同事表明每穿一次就會清洗一次，非常注重衛生！另一位女同事更自稱有嚴重潔癖，夏天的時候，只要穿一兩次，就會清洗，而冬天就會多穿兩次才清洗。而男士又會否有另一種想法呢？男同事亦表示會定時清洗牛仔褲，並直接放入洗衣機清洗。可見大家雖然清洗牛仔褲的習慣不盡相同，但都一定會清洗。

伯格的獨門洗牛仔褲方法

其實伯格近日在消費者新聞與商業頻道節目上澄清了，指自己從來沒有講過不需要清洗牛仔褲，只是不放入洗衣機清洗。他解釋這樣做不但有利於環境，更能延長牛仔褲壽命。

不放入洗衣機清洗？難道是手洗？伯格就分享了自己的獨特方法，他表示如果牛仔褲濺到污跡，他會用手局部清洗污糟的地方。假如牛仔褲真的很污糟，確實需要徹底地清潔，他就會直接穿上牛仔褲一起沖涼，這樣就可以一邊沖涼一邊清洗牛仔褲！

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冰鎮牛仔褲殺菌

至於長期未清潔會令到牛仔褲細菌滋生，伯格竟建議每個月定期將牛仔褲放入雪櫃冷凍格，以殺死細菌及避免產生異味。什麼？還要冰鎮牛仔褲？大家又如何看待伯格這個獨門的洗牛仔褲方法呢？

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責任編輯：Kiwi Lee

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