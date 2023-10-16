【消委會】首9個月24宗美容紋身投訴按年翻倍　有事主紋眼線割傷眼角膜

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紋身和紋眉、紋眼線等美容紋身近年愈趨流行，今年首9個月消委會接獲5宗紋身及24宗「永久化粧」投訴，後者按年急升1倍，更超越去年的17宗，有數名苦主因紋眼或眉線，而被割傷眼角膜，最嚴重的事主，視力或永久受損，亦有個案首次紋唇後，出現嚴重過敏反應，惟事主在消委會介入後仍無法退款，需另向海關等舉報。

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消委會總幹事黃鳳嫻指，本港現時未有法例規管紋身師，衞生署相關指引亦僅屬自願性質，認為當局必須密切監察相關行業，有需要時增加指導及立例規管，亦呼籲消費者勿輕視紋身對健康的風險，應事先了解項目詳情及風險。

傳統紋身通過使用浸有彩色墨水的針重複刺穿皮膚，令墨水在皮膚特定部位形成半永久性的圖案；而美容紋身（即永久化妝），則包括常見的紋眉、紋眼線、或近年流行的「漂眉」和「霧唇」等，主要是以彩色色素注入眼睛周圍、眉毛或嘴唇，達至化妝的效果，一般可持續2至6年。

今期《選擇月刊》提及一名投訴人在美容店進行紋唇項目，當時美容師未有向消費者講述敏感體質可能會因紋唇造成的影響。而消費者在進行第一次紋唇項目後，身體出現發燒及唇部亦出現嚴重的過敏反應，包括紅腫和疼痛。投訴人因敏感而未能完成餘下的紋唇項目，故要求退回款項。

另一宗個案則是消費者在進行激光去除紋身項目後，皮膚出現水泡，經醫生證實為二級燒傷，令傷者短時間未能屈曲雙手。由於美容店和紋身店一般都會要求消費者在預約時全數繳付整個項目的費用，即使消費者未能完成該項目，亦可能不會獲得退款。消委會介入後，兩名事主仍無法退款，建議第一宗個案投訴人向海關投訴，而第二宗的事主則可向小額錢債審裁處追討款項。

黃鳳嫻表示，隨着美容紋身的普及，過去3年共接獲約80宗相關投訴，遠高於傳統紋身，主要涉及效果欠佳，如「鴛鴦紋」、多次紋眉仍不上色等。

她又指，不少投訴導致身體受傷，部分事主紋眼線後，雙眼疼痛、失去視力或視力模糊等，求醫後才發現其眼角膜被割傷，最嚴重者視力受損；亦有個案紋唇後嚴重疼痛、腫脹，以致無法進食，投訴人需要長期服用抗生素才可消腫。另有個案紋髮線後，因效果強差人意，進行去除紋身的療程，但「成個頭都流晒血」，曾紋髮線的位置更無法再長出頭髮。

黃鳳嫻指，現時香港法例未有規管紋身師須具有專業資格或紋身店須領取牌照，衞生署制定的《皮膚穿刺行業控制感染建議指引》，涵蓋與皮膚穿刺操作相關的基本感染控制原則，以及提供環境衞生和用具及儀器處理等方面的資料，惟僅屬自願性質，強調當局有必要密切監察紋身行業的情況，有需要時需增加指導和規管。

她又提醒消費者在進行紋身和去除紋身的項目前，應先向美容師和紋身師了解詳情，另外亦應向醫護人員或皮膚科醫生了解相關的健康風險，例如自己的身體狀況是否適合進行該項目、該項目可能會引致的副作用等。

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責任編輯：陳麗娜