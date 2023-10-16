【羅密歐與祝英台】金馬獎得主馬光榮任美術總監　陳豪陳茵媺造型設計有特別意義

由陳維冠（Joe）監製的TVB新劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》）在今晚（10月16日）播出，主要演員包括陳茵媺、陳豪、周嘉洛、游嘉欣、江美儀、蔣祖曼、鄭子誠、吳子冲、鄺潔楹及徐榮等。

為增加劇集電影感，《羅祝》劇組特意邀請先後憑電影《胭脂扣》及《影》獲得金馬獎最佳美術設計殊榮的馬光榮（Horace）任美術總監，為劇集設計一系列別具特色的主場景。

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祝家具西式殖民地色彩

今日劇組率先發布《羅祝》3大必睇場景，分別是祝家、羅家以及祝家溫室。為凸顯祝家及羅家截然不同的中、西式元素，Horace分別採用了「木」及「鐵」作為兩大場景的基本美術概念。

Horace說：「我哋預設個故事喺香港發生，只係時空唔確定。祝家，我擺咗佢喺港島，全部以木同富有殖民地色彩建築嘅方式去構建，一來想表達歷史悠久嘅感覺，二來係想要中西結合嘅效果。祝家我主要以特首府邸為藍本，再用木去打造偏東方風格嘅簡約感，仲會有圓形、孤形同半月形等等多樣嘅線條予以配合，而門窗就偏向西式殖民地色彩嘅設計。」

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羅家以英國工業時代為藍本

至於羅家，Horace則將其置於九龍，並以「英國工業時代」為主要設計概念：「會有好多金屬同鐵器元素，例如貨櫃碼頭上面會有鑽油台。」

以九龍城寨為設計藍本的約瑟之家，是Horace最鍾情、亦是最困難的作品之一：「嗰個景好密集，靠近頂部有個水管大廈，嗰度係少年梁山伯同祝英台首次邂逅嘅地方。因為成個時段會橫跨十幾年，佢哋會再喺嗰度重遇，係一個好重要嘅地標。嗰度嘅特色係有好多水管，有種舊荃灣工業區嘅感覺，梁山伯亦利用咗嗰度嘅水管以波子產生聲音嚟度向祝英台表白，我覺得幾有趣。」

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祝家溫室用垃圾膠袋搭成

此外，望落和諧又明亮的祝家溫室，背後竟是以垃圾膠袋建成，著實讓人意想不到。

Horace笑言：「個景本來唔係咁，原本係想做一個好似香港公園咁嘅溫室，但因為當時個budget連買植物都未必夠，我哋就改為用垃圾膠袋嘅膠布將天花板全部蒙黑，後面做個半月形嘅大窗，配以四幅灰色TVB道具牆身以及一啲山水傢俱等，再打啲強光落去，就會產生一個充滿東方色彩嘅結構；半月形嘅窗加埋黑色膠布嘅反光部分、望落去係一個full moon。」

▲ 這個溫室原來用垃圾膠袋膠布搭建出來。

西部造型設計有漫畫感

除道具，每個角色的所有造型亦是經Horace用心設計，Horace受訪時笑指觀眾除了追劇時要留意祝英台（陳茵媺飾）身上的所有細節位外。

他又透露，陳豪的西部造型設計其實有特別意義：「陳豪嘅襯衫背心造型再配對boot，個感覺會比較吊兒郎當啲，我比較鍾意將角色同本身嘅名稱調轉嚟做（梁山伯予人感覺較中式）。」

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他續指：「同埋因為劇入面多槍戰，所以我覺得西部嘅設計可以帶出漫畫感，令到件事唔會太真實之餘，亦令陳豪呢個角色粗獷得嚟有啲特質。」

Horace最後更驚嘆TVB幕後同事效率奇高：「外面搭個景可能要10日，但TVB真係好叻，佢哋一個好複雜嘅主景，2、3日內已做到，我睇到係匪夷所思。佢哋有好完整嘅工作制度、完善嘅基本物料同資源，好多嘢外面絕對做唔到，同埋費用會高好多。」

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