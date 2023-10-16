【夫妻相處】嬲丈夫下班不兼顧家務湊仔　人妻列5大要求先肯親熱

時下不少父母都是雙職家長，下班回家仍要繼續「工作」，煮飯、做家務等忙過不停。有台灣媽媽抱怨，家務繁重之餘，丈夫未有體諒她的感受，於是列出五大要求才可讓對方親熱，包括要主動承擔所有家務，及節慶日要送贈名牌手袋。大批網民對要求極度反感，「難道丈夫工作不辛苦嗎？人工已應付家庭開支，哪有錢再買名牌手袋？」。

最新影片推介：

有台灣人妻在fb「靠北婚姻2.0」專頁發文指，自己雖然已為人妻，但是仍有權對丈夫行房的要求說「不」，她透露丈夫沒有體貼和照顧她的感受，「雖然你每月薪水全部上繳和只固定拿新台幣5,000元（約1,250港元）作生活費，但我白天工作晚上顧小孩很累，家事你也沒全包，小孩你也沒全包去顧」。

該名人妻表示，工作和家事令她對行房已沒有感覺，「最過份是（丈夫）晚上常常睡到像豬一樣叫不醒，害我必須起床餵奶換尿布」。言語間已表達出她對家務太多，又要獨自承擔的不滿，於是她列出若丈夫滿足五大條件才考慮親熱：

1.回家後立刻主動承擔全部家事

2.幫小孩洗澡餵奶擦屁股

3.晚上主動起床餵夜奶換尿布

4.節日及生日時要贈送名牌手袋、帶她去餐廳吃浪漫大餐

5.一年一次的出國放鬆

台灣人妻坦言，她朋友的丈夫每年都給妻子有旅行假期去散心，而丈夫自己則在家照顧小孩，暗示自己的丈夫亦應仿傚。五大要求不單令人咋舌，人妻更補充，如果做齊以上條件的話，她才會放鬆快樂和有心情，心情好也自然答應丈夫的要求，「只要你表現好可以三天做一次」。

帖文一出，引起網友數百個留言，認為人妻開出的五大條件過份刻薄，「難道丈夫工作不辛苦嗎？每月人工已俾哂你，哪有錢再買名牌手袋，每年包你去兩次旅行？」、「你幹嘛不嫁給你朋友老公就好」、「這態度下去應該不久就可以離婚了，到時你就什麼都不用做了，想買包包，想出國，自己賺」。

亦有網民冷靜分析指，雙方上班都非常忙碌疲倦，「應該體諒女人要上班，也要做家務、湊仔，24小時做到無得停」，每一個家庭均需要互相體諒才可以維持，網民認為，既然丈夫已經拿了大部分薪金作家用，已是一種責任，應該跟丈夫商量，讓他下班回家分擔家務。同時有人建議他們聘請傭人幫忙，「不要將人比較，比較會有傷害」。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯：王明芳