  • 28°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 15:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【黑客入侵】消委會：暫未見個人資料外洩　惟偽冒詐騙電話「趁機打劫」

社會 14:36 2023/10/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

消委會指暫未見個人資料外洩，惟偽冒詐騙電話「趁機打劫」。(梁偉榮攝)

消委會上月遭黑客以勒索軟件惡意入侵，導致近8成系統受到破壞。該會指出，雖然暫未見有涉事個人資料在「暗網」流傳，但已經有其他騙徒趁機打劫，冒認該會職員發出不同版本的詐騙電話，呼籲公眾提高警惕。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員　林燕玲母子試玩：好有滿足感

消委會在最新一期《選擇》月刊中「編者的話」表示，上月遭黑客勒索軟件惡意入侵後，雖然「暗網」未見有個人資料外洩，但已有其他騙徒趁機打劫，冒認消委會職員發出不同版本的詐騙電話，消委會已第一時間通知公眾提高警惕，但仍然難以阻止騙徒繼續四處滋擾公眾。

該會引述網絡安全公司稱，人工智能聊天機器人ChatGPT大大提升破解密碼的速度。黑客只需1秒便能破解一個以數宇、大楷和小楷英文字母及符號組成的8位字符密碼。若增至11位宇符密碼，黑客便得花上4天才能破解。呼籲消費者應避免使用太簡單和過短的密碼，及必須定期更換和設定雙重認證。手機及電腦亦要裝設防毒軟件，並定期更新。最重要是提升自我保護意識，不要隨便點擊可疑網頁、電郵及連結。在末清楚了解有關公司或機構的背景前，不應隨便提供個人資料。

消委會指，正與專家聯手，纖續密切監察「暗網」，一旦發現有被盗取的個人資料外洩，將即時通知公眾及受影響人士。已汲取是次事件的教訓，將全面檢視系統，投放更多資源改善網絡安全策略，多管齊下加強網絡防絮能力和保障資料安全。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【黑客入侵】消委會投訴人及用戶資料恐外洩 　警方及私隱署展開調查
17:25 2023/09/21
【黑客入侵】消委會投訴人及用戶資料恐外洩 　警方及私隱署展開調查
【黑客入侵】市民接偽冒消委會可疑錄音　消委會提醒勿提供個人資料
20:11 2023/09/25
【黑客入侵】市民接偽冒消委會可疑錄音　消委會提醒勿提供個人資料
【消委會】首9個月24宗美容紋身投訴按年翻倍　有事主紋眼線割傷眼角膜
今日 14:11
【消委會】首9個月24宗美容紋身投訴按年翻倍　有事主紋眼線割傷眼角膜

你可能感興趣

【黑客入侵】消委會投訴人及用戶資料恐外洩 　警方及私隱署展開調查
17:25 2023/09/21
【黑客入侵】消委會投訴人及用戶資料恐外洩 　警方及私隱署展開調查
【黑客入侵】市民接偽冒消委會可疑錄音　消委會提醒勿提供個人資料
20:11 2023/09/25
【黑客入侵】市民接偽冒消委會可疑錄音　消委會提醒勿提供個人資料
【消委會】首9個月24宗美容紋身投訴按年翻倍　有事主紋眼線割傷眼角膜
今日 14:11
【消委會】首9個月24宗美容紋身投訴按年翻倍　有事主紋眼線割傷眼角膜
雲端 罪案 軟件 手機Apps 科技產品 勒索 消委會 黑客

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）