【黑客入侵】消委會：暫未見個人資料外洩　惟偽冒詐騙電話「趁機打劫」

▲ 消委會指暫未見個人資料外洩，惟偽冒詐騙電話「趁機打劫」。(梁偉榮攝)

消委會上月遭黑客以勒索軟件惡意入侵，導致近8成系統受到破壞。該會指出，雖然暫未見有涉事個人資料在「暗網」流傳，但已經有其他騙徒趁機打劫，冒認該會職員發出不同版本的詐騙電話，呼籲公眾提高警惕。

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消委會在最新一期《選擇》月刊中「編者的話」表示，上月遭黑客勒索軟件惡意入侵後，雖然「暗網」未見有個人資料外洩，但已有其他騙徒趁機打劫，冒認消委會職員發出不同版本的詐騙電話，消委會已第一時間通知公眾提高警惕，但仍然難以阻止騙徒繼續四處滋擾公眾。

該會引述網絡安全公司稱，人工智能聊天機器人ChatGPT大大提升破解密碼的速度。黑客只需1秒便能破解一個以數宇、大楷和小楷英文字母及符號組成的8位字符密碼。若增至11位宇符密碼，黑客便得花上4天才能破解。呼籲消費者應避免使用太簡單和過短的密碼，及必須定期更換和設定雙重認證。手機及電腦亦要裝設防毒軟件，並定期更新。最重要是提升自我保護意識，不要隨便點擊可疑網頁、電郵及連結。在末清楚了解有關公司或機構的背景前，不應隨便提供個人資料。

消委會指，正與專家聯手，纖續密切監察「暗網」，一旦發現有被盗取的個人資料外洩，將即時通知公眾及受影響人士。已汲取是次事件的教訓，將全面檢視系統，投放更多資源改善網絡安全策略，多管齊下加強網絡防絮能力和保障資料安全。

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記者：陳麗娜