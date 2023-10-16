【7.21事件】林卓廷等7人涉元朗暴動　控方指被告挑釁白衣人官批上環維園影片呈堂

2019年7.21元朗站發生襲擊事件，前立法會議員林卓廷被指與另外6男參與暴動，案件今（16日）於區域法院再訊。辯方早前爭議兩段控方就案發當日上環及維園等地的影片呈堂，控方指各被告選擇在警力緊張時段，由市區到元朗區挑釁宣稱保衛家園的白衣人，認為片段能協助法庭考慮各被告前往元朗站的目的；辯方質疑控方做法對被告造成偏見。法官聽取陳詞後批准影片呈堂，案件押後本周三（18日）開審。

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被告林卓廷（45歲）、庾家豪（35歲）、陳永晞（37歲）、葉鑫昇（31歲）、鄺浩林（26歲）、尹仲明（48歲）及楊朗（26歲）被控1項暴動罪，控罪指，他們於2019年7月21日，在港鐵元朗站大堂與其他身分不詳的人參與暴動。

控方於庭上指，控方擬就兩段當日的新聞片段呈堂，辯方指影片與案件無關，爭議片段的相關性，但不爭議片段真確性。控方指，兩段影片顯示案發當日發生於本港多區的社會事件，包括有示威者在中聯辦門外作出破壞社會安寧的行為。控方證據顯示，各被告大部份並非居於元朗，事發時部份被告由中環及灣仔等地乘坐港鐵至元朗。

控方指，各被告明知港島區由下午起已經有示威遊行，及後港島各地發生大規模事故，警方須動用大量警力處理。而元朗區亦有多人連日來不斷表示要保衛家園，並會穿上白衣作為象徵。惟各被告選擇在警力緊張時段，由市區遠走至元朗區，向宣稱要保衛家園的白衣人士作出挑釁。

▲ 被告之一尹仲明准保候審。（梁錦麟攝）

控方指，事發時林卓廷為立法會議員，他當晚到元朗前曾致電元朗區警民關係組警長，了解有否足夠警力及如何部署等，當中警長曾勸告林不要前往元朗，以免火上加油。控方指，兩段片段能協助法庭考慮各被告前往元朗站的目的，是否要火上加油。

辯方則指，兩段呈堂片段的性質與元朗站發生之事件不相同及不相關，本案亦未如理大暴動案的流動性。辯方指，兩段片段和本案發生時間未有重疊，控方正正是漁翁撒網式呈堂，讓法官看到有證供價值後再接納，甚至成為定罪推論基礎。辯方又指，控方不單止是引入無證據價值及無關聯片段，更嚴重的是對本案各被告造成偏見性。

法官聽罷雙方陳詞後，指涉案片段對被告沒有針對性，當中記錄的是客觀上現實發生的事件，法庭不能對當日發生的事情充耳不聞。法官又指，區域法院法官是專業法官，可進行獨立審訊，不會對被告有偏頗，遂裁定片段和本案有關連性及可呈堂。法官將本案押後至本周三（18日）開審。

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記者：梁錦麟