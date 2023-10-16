【虛報行蹤】王詩雅涉確診後虛報行蹤案續　辯方指被告曾質疑傳媒比政府更早報道行蹤

▲ 時任衞生防護中心助理調查員葉玉才出庭作供。（陳曉欣攝）

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，今（16日）於九龍城裁判法院續審。辯方今向時任衞生防護中心助理調查員指出，被告曾在會面紀錄中稱，若無法核實對方身分真偽，不會向來電者提供任何訊息，並投訴「嗰頭講完，轉頭媒體比政府記者會仲早將我行蹤或接觸咩人登晒出嚟」，沒有病人私隱，證人否認說法。

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被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

時任衞生防護中心助理調查員、退休警員葉玉才於辯方盤問下表示，他案發時獲衞生署賦權向思疑違反599規例的人士錄取口供及調查。葉指曾到國際金融中心的超市及被告住宅大堂調查閉路電視片段，以確認被告是否如其所言在特定時間出現。葉稱，由於事隔太久，已忘記有否在閉路電視片段中見到被告蹤影。

辯方續引述葉與被告作出的會面紀錄盤問，質疑葉的紀錄不符被告當時的答法。辯方指出，被告曾回答若她無法核實對方身分真偽便不會提任何資料及訊息給來電者，「因為經歷咗咁多日，我嗰頭講完，轉頭媒體比政府記者會仲早將我行蹤或接觸咩人登晒出嚟，我一啲病人私隱都冇」，又稱自己「全程要用真名......唔知仲俾個編號我做乜嘢」。

葉否認被告當時這樣說，其紀錄是被告稱若她不能確實對方身分，則不會提供資料。葉同意在會面紀錄中，被告沒回答由家中前往派對，亦沒有承認犯法。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣