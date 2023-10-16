【虛報行蹤】王詩雅涉確診後虛報行蹤案續　辯方質疑調查員會面記錄與被告說法不符

▲ 時任衞生防護中心助理調查員葉玉才出庭作供。（陳曉欣攝）

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王涉虛報赴宴當日行蹤一案，今（16日）於九龍城裁判法院續審。時任衞生防護中心助理調查員今作供，辯方質疑調查員會面記錄與被告說法不符。辯方指被告曾在會面紀錄中稱，若無法核實來電者身分真偽，則不會提供任何訊息；並指媒體比政府記者會更早將其行蹤報道，不滿失病人私隱，證人否認辯方說法。

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被告王詩雅（38歲），被控4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。

▲ 時任助理調查員張龍昌出庭作供。（陳曉欣攝）

時任衞生防護中心檢控組助理調查員、退休警員葉玉才於辯方盤問下供稱，他案發時獲衞生署賦權向思疑違反599規例的人士錄取口供及調查。葉指曾到國際金融中心的超市及被告住宅大堂調查閉路電視片段，以確認被告是否如其所言在特定時間出現。葉稱，由於事隔太久，已忘記有否從閉路電視片段中見到被告蹤影。

辯方續引述葉與被告作出的會面紀錄盤問，質疑葉的紀錄不符被告當時的答法。辯方指出，被告曾回答若她無法核實對方身分真偽，便不會提供任何資料及訊息給來電者，「因為經歷咗咁多日，我嗰頭講完，轉頭媒體比政府記者會仲早將我行蹤或接觸咩人登晒出嚟，我一啲病人私隱都冇」，又稱自己「全程要用真名......唔知仲俾個（病人）編號我做乜嘢」。

葉否認被告當時這樣說，其紀錄是被告稱若她不能確實對方身分，則不會提供資料。葉同意在會面紀錄中，被告沒回答由家中前往派對，亦沒有承認犯法。



另一助理調查員、退休警員張龍昌在盤問下稱，他調查被告涉違反599D規例時，曾查看被告住宅大堂的閉路電視片段，調查後後未有發現被告蹤影。張供稱，調查發現被告在赴宴前，下班後曾到商場購物，之後前往上環，再偕友人召Uber到涉案餐廳。

聆訊明（17日）續。

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記者：陳曉欣