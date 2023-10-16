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【區議會選舉】區選明起提名　李家超籲參選人爭取提名市民踴躍投票

政治 15:21 2023/10/16

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特首李家超見記者。（資料圖片）

區議會選舉提名期由明日開始，至10月30日結束。特首李家超出發訪京行程前表示，鼓勵愛國愛港、具才能、有志服務社區人士積極爭取提名，盡早報名參選。他亦呼籲全港選民，在 12月10日投票日踴躍投票。

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【童學園】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員　林燕玲母子試玩：好有滿足感

李家超表示，今次是完善地區治理體系，重塑區議會制度後的第一次選舉，意義重大，他和政府團隊會全力以赴，做好籌備工作，確保選舉公平公正、誠實原則下，安全有序及高效完成。他亦要求政制及內地事務局帶領政府新聞處、各有關決策局及部門，做好宣傳工作。

陸啟康：區議會選舉提名期準備就緒

選舉管理委員會主席陸啟康今日到中西區選舉主任辦事處，了解接收提名表格流程及場地準備情況。他指，位於18區各個選舉主任辦事處的各項安排，已經準備就緒，工作人員會確保接收提名表格的工作能順利進行。 

陸啟康早前亦為選舉主任舉行簡介會，強調選舉主任的重要角色及職責，提醒選舉主任必須根據法例和指引處理選舉工作，確保今次選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。

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責任編輯：趙居逸

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