日本著名歌手谷村新司病逝世終年74歲　張學友張國榮梅艷芳曾翻唱其作品

日本殿堂級男歌手谷村新司傳出10月8日因病離世消息，享年74歲。3月時曾因急性腸炎緊急手術其後住院休養，據知10月15日已舉行葬禮。

谷村新司在1948年於大阪市出生，他年幼時原本對音樂不太感興趣，但後來為令自己更受歡迎就開始學習結他。

出色唱作人

於高中時，谷村新司開始組民謠樂團，在大阪、神戶一帶累積起名氣。1971年，谷村並且跟另一名著名作曲家堀內孝雄組成樂團「愛麗斯」（アリス）。在「愛麗斯」時期，谷村新司已經有為不少知名歌手作曲和作詞，例如山口百惠的名曲《啟程的好日子》（いい日旅立ち）等。

在1980年4月，谷村新司推出由他親自作曲作詞作品《昴》，大受歡迎；歌曲後來在本港被歌手關正傑翻唱為《星》。

▲ 谷村新司終年74歲。

多首名曲

而他的歌曲多次被改編成廣東歌，比如張學友《遙遠的她》、梅艷芳《孤身走我路》、張國榮《有誰共鳴》、陳潔靈的《無言地等》、陳慧嫻的《忘記悲傷》、郭富城的《為何仍剩我一人》等，原曲都是出自谷村新司。

為著名歌手，谷村新司作更曾16度獲NHK邀請出戰除夕夜的《紅白歌唱大賽》。

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