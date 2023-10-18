【育兒心得】醒覺愈責罵愈打擊女兒自信 港爸放棄休假讀SEN課程重建關係

▲ 爸爸放棄休假時間讀SEN課程，了解女兒的需要。

子女是SEN（Special Educational Needs，簡稱SEN），父母能接納他們的不足嗎？

9：1的照顧分工

吳剛是一位司機，個性內歛，喜歡不用與人接觸的工作。他女兒今年8歲，準備升讀小三，她在幼稚園高班時接受語言評估，被評為語言發展遲緩，另外她個性活躍，面對文字和功課則感到沉悶，太太也懷疑有專注力不足的問題。

知道女兒被評為語言發展遲緩，阿剛不知如何是好。太太是女兒的主要照顧者，在教會從事兼職文員，工作時間彈性，她會參加不同的育兒講座，學習照顧女兒。夫妻照顧女兒的時間比例為九比一，阿剛主要負責陪她玩耍，尤其是放假的時候。

學習照顧女兒

阿剛個性內歛，不了解女兒脾氣，父女易生衝突。及至疫情，阿剛很多時間放假在家，與女兒衝突增加。他最深刻的一次衝突是叫女兒收拾，女兒不願意，他用很重的語氣責罵她，女兒就躲在房間哭泣。後來太太帶阿剛參加育兒講座，認識了維護家庭基金總幹事溫南聲先生，並參加專門支援SEN學童家長的課程，自此他決心學習照顧女兒的正確方法。

透過課程，阿剛了解到責罵女兒，只會刺激她；要求她做事迅速，不僅會打擊自信，更令父女關係變差。阿剛帶女兒到教會上音樂課，會因女兒不肯上課而責備她；當他參加了支援SEN學童家長的課程後，學會進入女兒的世界，帶女兒到教會上音樂課，他會用平和的語氣詢問女兒不肯上課的原因，以擁抱代替責備，讓女兒建立自信。

父女關係改善，阿剛與太太的分工亦更清晰，太太負責教育女兒，阿剛負責陪伴玩耍，特別是她喜歡玩滾軸溜冰。玩的時候，阿剛總會和女兒一起。



兼顧工作和上課，放棄休息

支援SEN學童家長的課程分三個階段，阿剛在疫情期間上了第一階段，疫情過後，他不單請假，甚至向同事借假上堂，這令他經常要連續十一、二天上班。

兼顧工作和上堂雖然辛苦，但能學會照顧女兒的技巧，我認為非常值得。

他現在會嘗試了解女兒，聆聽她的需要，雙方從中彼此了解。

發掘女兒恩賜

學業方面，女兒學校有學長學姐教功課，回家稍加溫習即可。興趣方面，阿剛女兒有創作的恩賜，她喜歡樂高積木，能自創不同組合；簡單如衣夾，她都可以組合成花朵，阿剛對此十分讚賞。太太有空會與女兒做甜品，從中亦能讓女兒發揮創意。

總結

維護家庭基金父職事工發展經理黃格平(Kobe)表示，阿剛成長過程多接觸男性，這使他不善與女兒相處。他沿用上一代責備的方法教養女兒，不得要領，值得欣賞的是他經過學習，不再責備女兒，令女兒有信心作出不同嘗試。

阿剛陪女兒玩滾軸溜冰時，會扶她落暗斜，研究發現父親願意多陪子女進行冒險活動，在建立自信方面效果更佳。阿剛願與太太一同裝備自己，放棄休息時間，是很大的付出，亦令家庭親密度有所提升。

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文章獲維護家庭基金授權轉載。