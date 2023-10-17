【毅力可嘉】照顧癌父成「醫院長大的孩子」　三兄弟苦讀上大學弟弟成醫科生

▲ 三兄弟不向命運低頭，苦讀上大學。

不要向命運低頭！台灣有三兄弟非常勵志，爸爸罹患癌症離世，媽媽獨力支撐起成頭家，兄弟三人發奮圖强全部考上大學。其中弟弟因長期奔波在醫院照顧爸爸，他形容自己是「在醫院長大的孩子」，從小立志成為醫生，自身天賦加上後天努力，今年築夢成功，成為台灣國立陽明交通大學醫學系一年級生。三兄弟不向命運低頭，憑藉努力求學，以讀書改變命運，同時獲得佛教慈濟基金會新芽獎學金。

綜合台灣傳媒報道，三兄弟的父親罹患鼻咽癌第四期後，家境突然間變差，媽媽要獨力承擔起成頭家。其中弟弟林均嶧多年來除了兼顧學業外，也經常來往醫院照顧爸爸，令他猶如「在醫院長大的孩子」。林均嶧從小學業成績優異，國小二年級時即考上資優班，國中上精誠中學資優班，並直升高中資優班。

眼見癌父忍痛接受各種治療，為的只是希望有一天能痊癒，一家人能一起生活下去。年幼的林均嶧已非常懂事，當時他與父親約定，等他長大後要當一位醫生，並要為爸爸治好癌症。他自此向著成為醫生的目標進發，小學時成績已很優異。他為了減輕家裡的經濟負擔，拚命讀書，盡可能爭取獎學金。

到他升讀初中、高中後，繼續保持好成績。他的高中班主任向當地傳媒指，均嶧永遠是班上最認真上課的學生，上堂總是那麼專注。而且這位高材生，從不吝嗇，願意與同學分享他的筆記，也會幫助同學解決問題。

他在獎學金申請書中提到，即便家境清寒，即使需要很努力很努力才能追上同學，但只要走在通往自己夢想的道路上，再辛苦再勞累，也是會有出頭天的一日到來！

林均嶧在頒獎禮上表示，求學過程有許多人幫忙，不用為經濟生活太擔憂，外界的支持更讓他將所有重心與壓力放在課業上，用盡心力念書，他心懷感恩。

家中大哥林鉑淵畢業於中台科大醫檢系，準備踏進職場；二哥林庠宇就讀崑山科大智慧機器人工程系，林庠宇說，「逆境中學習，人際關係和學業難免都會碰上比同儕大的壓力，他總會告訴自己，要做就把事情做好，專注眼前一步一腳，終會完成。」

佛教慈濟基金會14年來無間斷發放慈濟新芽獎學金，今年共612位獲獎學子，表揚他們在逆境向學成長，以作鼓勵，而林家三兄弟，由於林父罹病長期往返醫院治療，母親為了陪伴生病的父親就醫，無法外出工作，但家中尚有年幼且就學中的三兄弟，家庭經濟陷入困境，慈濟因而於11年前已協助林家三兄弟的家庭，在多年相處中，相信均嶧會秉持孜孜不倦的學習態度，堅定地走在習醫的道路上。

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責任編輯︰王明芳