【網絡熱話】啟德河驚現大條怪魚　網民揭為外來物種福鱷

▲ 啟德河驚現1米長怪魚。（Facebook 香港街市魚類海鮮研究社）

啟德河驚現1米長怪魚。近日有網民發現，流經沐泰街一地盤內的啟德河竟出現一條怪魚。牠有如鱷魚一樣的短吻和呈菱形的硬鱗，長約1米，狀甚兇猛。

有眼尖的網民發現，原來「怪魚」名為福鱷，又名鱷雀鱔、大雀鱔，俗稱鱷魚火箭，是一種很原始的條鰭魚，在地球上已生存1億多年，是雀鱔目中體型最大的以及是北美洲最大的淡水魚之一。它的名字來自它跟鱷魚一樣的短吻和兩排匕首般鋒利的牙齒。背部呈褐色或橄欖色，腹部則較為淺色。鱗片是菱形硬鱗，美洲印第安人有時會拿來作為寶石。

有魚類專家指出，啟德河的大魚為福鱷，體型可達1米至2米；由於是外來物種，估計多數是由金魚街購得，但當飼養一段時間，越長越大條，因而「放生」至河道。

由於福鱷相當雜食，會吃掉棲息水域的其他魚類，亦會爭食或趕走原有物種，影響漁民收穫，各地政府為了保護水體生態而鼓勵消滅捕獵此魚，使得許多原本許多棲息水域，此魚都已滅絕。在內地，福鱷被視為外來入侵物種。

TOPick記者亦來到啟德河視察，不過就未有發現。在啟德河附近地盤上班一個多星期的梁先生表示，之前未聽聞有怪魚出現，他自己並不擔心，因為上址很多鐵絲網及圍板圍封，基本上很少遊人進入上址，就算怪魚有攻擊性也不會爬上岸，所以並不擔心。他又認為，啟德河並非名勝地點，相信沒有太多人會到現場觀看。

而另一名街坊周同學則表示，很少到啟德河玩耍，但間中也有居民到啓德河附近散步及放狗，而怪魚在河中不會爬上岸，所以並不擔心。他又稱，由於啟德河通出大海，相信怪魚很快便游走，他不知怪魚的來源，未知是否有人之前放生，現在成長得這麼大條。

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記者：黃穎津、曾秋文