【久坐危機】研究揭久坐不動死亡風險高1.4倍　日本專家：每坐1小時起身活動5分鐘

▲ 久坐不動恐增死亡風險，日本專家建議，每坐1小時起身活動5分鐘。

都市人工作時間長，經常在辦公室久坐不動，缺乏運動，背後暗藏健康危機。日本早稻田大學教授岡浩一朗表示，久坐恐增加死亡風險，建議每坐1小時，至少起身活動5分鐘左右。

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根據日本《每日新聞》報道，早稻田大學教授岡浩一朗接受訪問時表示，久坐與死亡風險有密切關係，長時間坐著對身體有害的主要原因是，身體中體積較大的肌肉，例如腿部肌肉未有活動，會導致代謝變差、血流量下將，續而造成血糖和三酸甘油酯過高，血壓亦會受到影響，引發各種疾病。

長期久坐增死亡風險

澳洲一個研究團隊曾對22萬名45歲或以上人士進行為時約3年的追蹤調查，發現平均每日久坐超過11小時的人，比平均每日久坐少於4小時的人，死亡率高出1.4倍。

另外，根據全球34項對久坐時間和死亡率關係的研究，風險增加的臨界值約為8小時。愈來愈多證據顯示，長期久坐與肥胖、糖尿病、癌症、肺栓塞，甚至認知功能下降之間存有關聯

專家：每坐1小時活動5分鐘

岡浩一朗表示，並非坐著就是不好，最重要適當進行間歇性活動。他解釋，即使坐著的總時長相同，長時間連續坐著和有間歇性活動的人士相比，死亡風險亦有不同。

他建議，每坐30分鐘，應站起來活動3分鐘；或至少每坐1小時，起身活動5分鐘，例如原地踏步、深蹲、踮腳尖等。

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責任編輯：羅嘉欣