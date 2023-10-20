【TOPick診症室】常捱夜可致不育？穿緊身褲恐殺精？　泌尿科醫生拆解3大迷思

▲ 常捱夜可致不育？穿緊身褲恐殺精？泌尿科醫生拆解3大迷思。

夫妻間計劃生育，假如出現不育問題，就會自然地先想到是先生或是太太的問題。而不育問題其實困擾著不少男士，本港泌尿科專科醫生黃國田接受TOPick訪問時表示，男士不育的原因分為先天性和後天性，另外亦幫大家拆解3大男士不育迷思。

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拆解男士不育迷思

1. 常捱夜可致不育？

黃國田醫生指出，正常男士在更年期期間荷爾蒙就會偏低，但近年就發現有很多年輕男士，在30幾歲不到40歲已經出現男性荷爾蒙偏低，其中很多人任職輪班的工作或者熬夜，以及經常坐長途飛機。

他表示，一個正常人的荷爾蒙分泌有日夜的周期，若打亂了日夜周期，那麽荷爾蒙分泌就可能會變亂。因此熬夜就會使男士荷爾蒙失調，從而影響製作精蟲的速度，導致不育。

2. 穿緊身褲恐殺精？

人體的兩粒睾丸會在陰囊裡面製造精蟲，溫度比正常的體溫低1至2℃，就是最適合精蟲製造的溫度。因此假如男士經常穿緊身褲、在熱廚房裡工作、泡溫泉等，使得睾丸旁邊溫度很高的話，就會令精蟲製造的速度減慢。

3. 愛翹腿會影響生育？

黃醫生指，一般翹腿時間較短，有較小的機率會影響不育。但如果患者本身已經穿了很窄的褲子，再加上翹腳時間很長，第一，就不排除這樣會使睾丸的溫度升高；第二，若經常壓迫它，有時也會不自覺將睾丸弄傷。

2大成因導致不育

黃國田醫生表示，一般夫婦如果結婚後有定期正常性生活，每個星期1至2次，且沒有做任何避孕措施，但是1年都仍未懷孕的話，學術上就定義為不育；若檢查過太太是沒有問題，而是先生的問題，則是男士不育。

一般男士不育的成因也有分為先天性以及後天性，先天性成因就例如遺傳基因的問題，DNA受到破壞；患者可能與生俱來就有不育的問題；或者患者睾丸完全不能製造精蟲，自然就無法令太太懷孕。

後天性成因就是原本患者出生的時候沒有問題，可能經歷了一些病痛、創傷，破壞了睾丸製造精蟲的結構，因為後天的一些打擊或者疾病，而令他失去了生育能力，這些就是後天因素。

治療男士不育

男士的不育大多數是從精液檢查開始着手。診斷男士不育，首先會分為兩大類，第一大類就是其精液裡完全沒有精蟲，叫做「無精症」；第二大類就是有精蟲，但精蟲的數量可能不夠，就是「寡精症」。

黃醫生指，如果精液裡完全沒有精蟲，很難用簡單的藥物治療令他有精蟲，醫生亦直言「神仙都搞唔掂」。但是如果有精蟲，就可以使用人工授孕的方法，將先生的精蟲直接用醫學的方法注入太太的子宮，有時也可以幫助到懷孕。

如果患者精蟲的數量非常少，可以採集他的精蟲，用「胞漿精子注射」的方法，直接將單一的精子注入卵子裡面，然後再進行試管嬰兒，其授孕成功率也較高。

均衡飲食可預防不育

黃醫生提醒，預防不育首先要從健康的生活開始，均衡飲食，避免身體出現大的病痛，包括心肝脾肺腎等其他整體的身體健康，避免泌尿系統的感染，預防性病等，這些方法都可以預防不育。

如果患者出現營養不足，則需要補充營養；但如果營養方面已經均衡，有些食物也可以幫助增加精蟲的活躍性，例如一些抗氧化的物質，維他命E、奧米加3等，這些補充劑也可以令精蟲更健康。

他强調，最重要是要避免有害的食物及物質，例如煙酒、醃製食物，有研究顯示這些食物會傷害精蟲的製作；另外還有一些平時覺得有益，但可能在不育的情形之下就會造成傷害的食物，例如黃豆製品。因為黃豆裡有異黃酮，是一些近似女性荷爾蒙的物質，理論上如果吃太多，就可能影響男性的荷爾蒙，而減少精蟲的製造。

不育最佳診斷時間

黃醫生稱，如果要計劃生育，最好就在結婚前，一方面可以做一些婚前的檢查，看清楚先生和太太兩方面是否有不正常的地方，甚至可以排除一些遺傳病。

雖然不常見，但有些遺傳病可能碰巧先生和太太同時都遇到的話，可能會生出很不正常的胎兒。

若想要讓授孕機率達到最高，醫生指，「其實射精的間距也有一些巧妙」。如果一名男士每天都射精，就會一直消耗精蟲，可能到太太排卵期的時候，精蟲的密度或數量則會不足夠。所以在計劃懷孕的話，最好在大概排卵期的前後，先生就忍住，射精次數不要太頻密，自慰次數也不要太多，儲到5至7日，再在太太排卵期的中間行房，當下精液裡的精蟲數量就有可能會最多、密度最高，太太的懷孕機會也會更高。

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責任編輯：羅嘉欣