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【珍惜生命】尖沙咀有人墮樓砸中的士　手腳分離送院不治

社會 15:47 2023/10/16

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尖沙咀有人墮樓砸中的士，手腳分離送院搶救。（曾秋文攝）

尖沙咀有人墮樓，期間壓啟一部駛經的士。今日（16日）下午2時17分尖沙咀漆咸道南21號海景大廈，一名外籍男子懷疑從大廈高處墮下，一部行經上址的士被事主壓中，的士車頭擋風玻璃碎裂及凹陷。

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救援人員接報到場，該名外籍墮樓男子重傷，據悉手腳分離，昏迷被送往伊利沙伯醫院搶救，惜最終不治。的士司機手腳擦傷，清醒送院。警方正調查事故原因。

司機憶述事發經過

的士司機陳先生事後接受媒體訪問，他憶述當時車輛沒載客，沿漆咸道南行駛，

突然間「嘭」一聲，跟住隔離多咗個人。

意外後，陳先生沒嚴重受傷，僅被玻璃碎割傷，也遭墮樓男子壓傷膝頭，被問到事發時的心情：

直情係震撼啦。我肯定自己唔係撞人，而係（有人）突然間由上面跌落嚟

陳先生也分享意外後，自己在車廂內拍攝的駭人情況。相片顯示的士擋風玻璃碎裂，散落一地。墮樓白衣男子受到巨大衝擊力影響，腿部扭曲斷開。而車廂血跡斑斑，場面恐怖。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線（多種語言）： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津、曾秋文

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