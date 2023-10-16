【商業營銷】恒大推一站式商業營銷AI系統 撰產品描述協助格價提升效率

▲ (恒生大學提供)

香港恒生大學決策科學學院研究團隊成功研發人工智能應用系統 EBizbot。EBizbot 為一站式電商銷售及倉存管理智能方案，利用物聯網（IoT）、人工智能（AI）、機器人流程自動化（RPA）及混合實境（Mixed Reality）等嶄新技術，為商戶作即時「格價」及分析、 自動撰寫產品描述及協助取貨，提升企業的倉庫管理效率和促進商品的網上推廣。項目得到政府創新科技基金支持，資助總額逾170 萬港元，並在「2023 日內瓦國際發明展」 獲得銀獎。

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商戶可利用 EBizbot，根據產品的外觀、質地、功能等自動生成量身定做的描述，並可針對多達35個不同類型的目標客戶群自動揀選相對合適的措辭，吸引特定客戶群。研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比傳統創作貨品描述的方式節省九成時間，有助商戶盡快將產品上架，提高營運效率。

EBizbot 以RPA技術將工作流程自動化，整合各大電子商務平台的數據，依照關鍵字和規格篩選結果進行價格排序，可同時運行多個價格比較，為決策者提供整體市場情況的數據，並分析從價格比較中收集的數據，以確定最佳促銷定價。

研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比以傳統方式價格和更改貨品資料，分別節省逾六成及八成時間。商戶亦可透過RPA 技術，即時追蹤及補充倉庫存量，系統並會提出重整各銷售平台存量的建議，避免存貨過剩或短缺。

試行期間，系統比傳統檢查不同平台庫存的方法節省了逾六成時間。 EBizbot 系統同時配備混合實境頭戴式裝置，倉務員可透過裝置收到後勤員工發出的取貨 要求，當中顯示了貨單的詳細信息，包括產品名稱、取貨數量等，並以圖像引導信息為倉務員指示存倉位置，亦會實時更新存貨數量，既能縮短出貨時間和減少人為錯誤，又能有效縮減逾半訓練新員工的時間。

責任編輯：陳展棋