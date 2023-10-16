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【運輸物流】東莞物流園試用新物流監察系統　確保貨物運送過程透明

社會 15:56 2023/10/16

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（資料圖片）

機管局在東莞建設「香港國際機場物流園」，以及在機場新增「空側海空聯運貨運碼頭」，發展全新的貨物聯運服務。國泰貨運今日宣布，與國際航空運輸協會（IATA）和機管局合作開展先導計劃，為從物流園收貨再於香港出口的多式聯運貨物，提供ONE Record數據分享系統。

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IATA ONE Record系統記錄貨物從付運商到貨運代理、航空公司、貨倉及海關等法定機構之間多個環節的運送情況，並在遵循IATA為應用程式介面所訂立的協議下， 讓用戶經介面連接ONE Record系統安全傳輸及分享數據，確保為貨物運送過程帶來端到端透明度。

國泰貨運董事歐永棠表示，先導計劃為2026年落實採用ONE Record系統做好準備；ONE Record系統具有靈活性，並且創下從上游貨運站收貨再記錄以船隻運送狀況的全球先例。

歐永棠續指，位於東莞的全新國泰貨運站設施，加上其創新方案和科技，在先導計劃中發揮了至關重要的作用，將可為參與大灣區多式聯運的各方和持份者帶來利益。

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記者：陳梓蔚

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