【旅遊攻略】AirAsia推出未連稅$0機票　由澳門來往沙巴或曼谷

▲ （airasia圖片）

廉航AirAsia公布新一季優惠促銷，推出澳門來往大馬及泰國的$0未連稅機票，優惠即日起至10月25日推售。

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焦點優惠

澳門飛大馬亞庇（沙巴）和泰國曼谷（廊曼）$0澳門元起

澳門飛馬尼拉和吉隆坡，單程未連稅$208澳門元起

香港飛馬尼拉、吉隆坡、檳城、亞庇(沙巴)、清邁、曼谷(廊曼)或布吉，單程未連稅$88港元起

想要探索更遠目的地的旅客，AirAsia提供由吉隆坡/馬尼拉/曼谷(廊曼)，中轉至馬爾代夫、喀比、浮羅交怡、長灘島、峇里、珀斯等地的航班，單程未連稅票價僅由$313港元/$537澳門元起。優惠預訂日期為即日起至10月25日，出發日期2024年3月4日至2025年3月19日。

AirAsia集團執行長Bo Lingam表示，早前推出今年首個免費機票促銷活動，共計提供座位數達500萬個。從當時3月至10月期間，我們已經承載了超過3,700萬名旅客。今次很自豪能加大力度，期望像今年一樣，在2024年促進各地旅遊業的發展。目標今年底前全面恢復204架飛機，繼續通過新航線大力發展網絡，並恢復東南亞與其他地區之間的航線。

另外，旅客在此期間加購航班延誤保險可享7折，如果航班在最初預定的起飛時間之前24小時內發出延誤，則會提供補償，讓旅客體驗安心出行。

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責任編輯：吳卓峰