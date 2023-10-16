【區議會選舉】行管會按慣例　禁在立法會內作區選活動

▲ 選舉提名期開始至結果公布的期間，在立法會內，禁止進行選舉的競選活動。(資料圖片)

2023年區議會選舉將於今年12月10日舉行，提名期為10月17日至30日。立法會行管會決定，按照一貫做法，由選舉提名期開始至所有選舉結果公布的期間，在立法會處所的所有範圍內，禁止進行選舉的競選活動，包括但不限於新聞簡報會、分享會、影片拍攝等形式的宣傳活動。

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立法會秘書處今日向議員發出通告指，鑒於立法會行管會管理的立法會處所，包括綜合大樓及中信大廈立法會辦公室設施屬公共資源，用作支援議員處理與立法會有關的事務，該等設施不應用於競選活動。

通告指，行管會已決定，按照一貫做法，由選舉提名期開始至所有選舉結果公布的期間，在立法會處所的所有範圍內，禁止進行上述選舉的競選活動，包括：

禁止在立法會處所為促使或阻礙候選人在選舉中當選而進行的一切競選活動，包括但不限於新聞簡報會、分享會、影片拍攝、拍照活動或任何其他形式的宣傳活動； 秘書處不會接受議員預訂兩間新聞發布室、記者採訪室及所有會客室作舉行競選活動之用

立法會秘書處強調，若有違反的情況，秘書處會向有關議員發出警告信，並將函件副本抄送選舉管理委員會及廉政公署，供其備悉。

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責任編輯：區綽彥