  • 27°C
香港時間 : 20231016日 (週一) 16:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】行管會按慣例　禁在立法會內作區選活動

政治 16:00 2023/10/16

分享：

分享：

熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

選舉提名期開始至結果公布的期間，在立法會內，禁止進行選舉的競選活動。(資料圖片)

2023年區議會選舉將於今年12月10日舉行，提名期為10月17日至30日。立法會行管會決定，按照一貫做法，由選舉提名期開始至所有選舉結果公布的期間，在立法會處所的所有範圍內，禁止進行選舉的競選活動，包括但不限於新聞簡報會、分享會、影片拍攝等形式的宣傳活動。

最新影片推介︰

童學園
【童學園】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員　林燕玲母子試玩：好有滿足感

立法會秘書處今日向議員發出通告指，鑒於立法會行管會管理的立法會處所，包括綜合大樓及中信大廈立法會辦公室設施屬公共資源，用作支援議員處理與立法會有關的事務，該等設施不應用於競選活動。

通告指，行管會已決定，按照一貫做法，由選舉提名期開始至所有選舉結果公布的期間，在立法會處所的所有範圍內，禁止進行上述選舉的競選活動，包括：

禁止在立法會處所為促使或阻礙候選人在選舉中當選而進行的一切競選活動，包括但不限於新聞簡報會、分享會、影片拍攝、拍照活動或任何其他形式的宣傳活動；

秘書處不會接受議員預訂兩間新聞發布室、記者採訪室及所有會客室作舉行競選活動之用

立法會秘書處強調，若有違反的情況，秘書處會向有關議員發出警告信，並將函件副本抄送選舉管理委員會及廉政公署，供其備悉。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：區綽彥

相關文章

【區議會選舉】民建聯擬派逾百人戰直選及間選　三成具工商背景
17:29 2023/10/15
【區議會選舉】民建聯擬派逾百人戰直選及間選　三成具工商背景
羅淑佩又做「跟得粉絲」　偶像化身暖男「護粉」
22:14 2023/10/15
羅淑佩又做「跟得粉絲」　偶像化身暖男「護粉」
【區議會選舉】區選明起提名　李家超籲參選人爭取提名市民踴躍投票
今日 15:21
【區議會選舉】區選明起提名　李家超籲參選人爭取提名市民踴躍投票

你可能感興趣

【區議會選舉】民建聯擬派逾百人戰直選及間選　三成具工商背景
17:29 2023/10/15
【區議會選舉】民建聯擬派逾百人戰直選及間選　三成具工商背景
羅淑佩又做「跟得粉絲」　偶像化身暖男「護粉」
22:14 2023/10/15
羅淑佩又做「跟得粉絲」　偶像化身暖男「護粉」
【區議會選舉】區選明起提名　李家超籲參選人爭取提名市民踴躍投票
今日 15:21
【區議會選舉】區選明起提名　李家超籲參選人爭取提名市民踴躍投票
區議會 選舉管理委員會 行管會 立法會 政治

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月16日 時間12:05）