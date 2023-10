【凍齡女神】陳法拉瑞士騷曲線身段　分享護膚心得：真正地展示自己

靚媽陳法拉日前飛往瑞士出席護膚品品牌活動,順勢趁着空閒時外出遊玩兼大嘆美食。在活動中,法拉表示自己從影快將20年,特別喜歡MARVEL電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中的妝容。

她表示雖然在戲中只化了很淡的妝,但整個感覺相當真實,是個非常出色和受喜愛的角色。加上展示出素顏或裸妝的形象可以讓朋友和粉絲真正感興趣的是了解真正的自己,這就是為甚麼不介意展示的素顏原因。

▲ 《尚氣與十環幫傳奇》

美不在於完美

法拉更表示,現在人們意識到美不在於完美,而在於人性,續指:「塗抹晚霜是最放鬆和愉快的時刻。我可以卸去所有妝容,真正地展示自己同時感到舒適自在。」

她然後指:「塗抹晚霜時,可以完全體驗其質地,而眼部護理則是我最關注的步驟,特別注重眼霜對上眼瞼的提升效果。這個區域很難處理,只有少數眼霜能夠有效。最近嘗試了Helena Rubinstein 的黑繃帶眼霜,它對眼瞼提升效果非常顯著。」

事實上今次並不是法拉首次去瑞士,說:「因為老公的家人剛好在這個城市,今次是舊地重遊,不過很開心可以再發掘到一些新事物。而且這裡這裡真的好漂亮,瑞士有雪山、草地、新鮮空氣,而且瑞士人會鑽研同關心皮膚及護膚。」

她更分享美容心得稱:「自己的護膚秘訣是保持水分充足、多喝水。皮膚狀態與它的水分含量有密切影響,當皮膚保持良好的水分補充時自然會散發光彩。」

除分享個人護膚秘訣外,更介紹大家去瑞士遊玩的話可以去萊芒湖(法語:lac Léman),說:「萊芒湖真係好靚,好似海一樣咁大,湖水清澈透明,如果大家來玩的話建議坐船遊湖。」

此外法拉亦推介瑞士的牛肉和芝士火鍋,笑言:「這裡有很多牛,好容易聞到牛屎味,牛肉、芝士都好味,芝士火鍋也很出名,冬天見到雪山白茫茫一遍,凍凍地食個芝士火鍋好正。」

