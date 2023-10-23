夜校︱劉翁爆MC張天賦入行前做過冷氣維修　黃曦誼靠演出克服幽閉恐懼症

▲ MC張天賦、黃曦誼和導演劉翁大談拍攝電影的趣事。

由劉翁執導，張天賦（MC）、凌文龍、葛民輝、詹瑞文、黃曦誼等人主演的黑色幽默喜劇電影《夜校》，將於11月2日上映。電影以竟綁架城中⾸富的遺體作為故事開端，在一間荒廢學校，遇上為父報仇⽽綁架社團龍頭的⿊幫⼆代，以及五名做靈探直播的美女主播。

MC、黃曦誼（Candy）和導演劉翁早前一同接受TOPick訪問，大談拍攝電影的趣事。

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作為MC的處男電影，第一次擔正男主角、第一次吊威也，一次過體驗多個「第一次」，讓他十分難忘：「還有第一次抬著人四圍走，基本上三成時間都在抬著！劇組還打造一個很真實、有重量的導具，加上夏天在沒有冷氣的學校，是蠻辛苦的。」

以為MC因而清減不少，但開劇吃足午餐、晚餐、宵夜，劉翁透露還有MC粉絲應援團送來的果盤、芝士蛋糕，甚至燕窩這種昂貴食品也有，真的想不肥也難！

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曾任冷氣維修員

講到戲中一場從3樓高跳下來的動作場面，劉翁初時擔憂MC難以應付，roll機前大喊「MC，頂住呀」，豈料這句引起尷尬場面發生：「因為凌文龍就在MC旁邊，問為何不關心一下他！豈料MC跟我說，以前試過30樓爬出窗外，3樓『濕濕碎』。」

記者追問下，MC承認入行前做過冷氣維修員，因此在烈日當空下拍攝也捱得住，不過他就解釋沒有30樓般高，大約在6、7樓高的窗外工作。

▲ 戲中有「三人六足」的舞蹈。

其中一場戲需要穿上又長又厚的服裝，劉翁透露MC與凌文龍拍到汗流浹背，MC、凌文龍和葛民輝需要三人綑綁在一起，大玩三人六足。劉翁爆料：「衣服裡有水滴出來的，真的辛苦了！多名工作人員提供風扇，擔心他會暈倒，他竟跟我說『唔使搞，我以前做冷氣，啲太陽閒閒地啦』，但我相信這天拍攝是最辛苦的一天。」MC認真捱得！

MC坦言仍然記得那種辛苦，因為拍攝該鏡頭的前一天，拍至凌晨5時多才收工，然後早上10時多又要再開工，更拍足十多小時，形容為最地獄的一天。不過向來是醒目仔的他，懂得找時機和位置小睡片刻，並自揭不時在詹瑞文自備的私家梳化上休息。

劉翁對MC首次演戲評價極高，所有臨場「爆肚」的鏡頭，全部都用得著：「角色上的對白，簡直就像MC自己寫出來，找他演真的『佮佮冚』。」他又讚MC夥拍文凌龍的化學作用，感覺就像認識了一萬年，一凹一凸般匹配。

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爆肚有驚喜

講到最喜出望外的「爆肚」，劉翁幸慶這場戲未有cut機繼續拍攝：「我們小本製作，很多時候叫演員保管自己的導具。」

劉翁續指：「有一場戲，講MC要拿出一封吉儀，但其實不見了。我未有喊cut，他就繼續找，因為不見了，樣子變得很慌，最後又真的找回吉儀出來，我心想為何突然那麼好戲，原來是真慌！這整段我全部有用在電影上。」

▲ （陳慧安 攝）

MC笑言每一個「爆肚」都十分滿意，自認愛看喜劇，能夠參與其中並擔任主角，希望為角色打造鮮明character：「盡量做自己，誇張化的自己。（覺得角色似自己？）自己也有很多面，這面是無賴一面，把他演繹到極致。我很喜歡其中一場戲，在文龍家蹭吃蹭喝，文龍與女友吵架，我卻在後面擺出很欠揍的表情，我很喜歡這個模樣，覺得自己演都得很成功。」

他謙稱給自己演出8分，劉翁聞言踢爆：「你之前不是這麼說，哈哈！不過之前剪好初版給大家看，MC看後讚自己演得好，很滿意，那我就放心，他在享受這件事。我最怕演員做完也覺得尷尬，怕看回自己的演出。」

▲ 黃曦誼（Candy）靠演出克服幽閉恐懼症。（陳慧安 攝）

克服幽閉恐懼症

劉翁指Candy與MC本身沒有太多交流，但兩人在戲中拍住產生的化學作用，讓他甚有驚喜：「MC在戲中要裝帥，而Candy則要裝喜歡，二人一見鍾情，但就沒有吻戲，沒有親密戲會不會覺得吃虧了？」MC聞言說：「如果有續集可以加回，期望續集的來臨。」

而自認慢熱和害羞的Candy，回想與MC拍攝前的綵排點滴，笑言原來對方比自己還要害羞：「我們對望，他看著我不能超過3秒鐘，耳仔竟然紅晒，甚至乎緊張到滑倒！」

談到難忘場口，她坦言患有輕微幽閉恐懼症，其中一場戲要躲進櫃子，更拍足兩、三個take，直言感到有點辛苦：「當時沒有說出來，幸好最後也克服了，這是今次電影中最大的一個收穫。」

記者：馮雪怡

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