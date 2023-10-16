【流感疫苗】2步教學免費打流感針　50歲以上人士＋7類人可接種

▲ 2步教學免費打流感針，50歲以上人士＋7類人可接種。

踏入秋冬流感季節，市民要多加留意。本年度政府季節性流感「疫苗資助計劃」已於9月28日展開，而「政府防疫注射計劃」、「季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」及「院舍防疫注射計劃」在10月5日亦已開展。長者接種肺炎球菌疫苗則會於全年繼續進行。市民可於網上辦理預約接種事宜。

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接種疫苗可有效預防季節性流感，並降低其併發症風險。「疫苗可預防疾病科學委員會」建議50歲或以上的人士，優先接種季節性流感疫苗，以減少因流感而出現的併發症、入院留醫和死亡風險。同時，政府提供4個疫苗接種計劃，不同階層、年齡的人士都有受惠，可免費或受資助接種流感疫苗。

1．疫苗資助計劃

在2023/24「疫苗資助計劃」下，有4類香港居民可獲政府資助接種季節性流感疫苗，每劑可獲260元資助接種額：

所有50歲或以上人士

所有孕婦

所有6個月至未滿 18 歲之兒童及青少年（或就讀於中學）

有長期健康問題的人士 - 包括智障、領取傷殘津貼及領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達 100%」或「需要經常護理」的人士

2．政府防疫注射計劃

在2023/24「政府防疫注射計劃」有8類人士可獲免費接種季節性流感疫苗：

孕婦 －需領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書 居於護理院舍人士 －包括安老院舍或殘疾人士院舍 50歲或以上人士 －65歲或以上的長者，必須為香港居民

－50歲至未滿65歲綜援受助人或持有社會福利署簽發的醫療費用減免證明書 有長期健康問題的人士 －在指定公營診所求診，有長期心血管疾病、肺病、肝病、腎病、糖尿病等高風險情況的綜援受助人，或持有社會福利署簽發的醫療費用減免證明

－有上述高風險情況的醫管局住院病人

－兒科門診病人，並有高風險情況或需長期服用阿士匹林

－在指定公營診所求診，領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士

－傷殘津貼受助人或智障人士，並現為醫管局病人、衞生署診所病人、指定日間中心、庇護工場或特殊學校的人士 醫護人員 －衞生署、醫管局、護理院舍（如安老院舍或殘疾人士院舍）、留宿幼兒中心或其他政府部門的醫護人員 6 個月至未滿 18 歲的兒童及青少年 －來自綜援家庭或持有社會福利署簽發的醫療費用減免證明書的兒童及青少年

－學童亦可在學校外展計劃中獲免費接種

－留宿幼兒中心的留宿者 家禽從業員 －家禽從業員或需從事屠宰家禽行動的人員 從事養豬及屠宰豬隻行業的人士 －從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

3．2步教學免費打流感針

在「疫苗資助計劃」下，每劑疫苗資助為260元。有需要打流感針又合資格獲資助的市民，毋須額外登記，可以使用政府提供的搜尋器，找出有參與「疫苗資助計劃」的醫生，然後聯絡醫務所即可。有部分參與計劃的私家醫生提供免費接種服務，無額外收費，另有部分醫生可能會額外收費。

合資格可免費打流感針的市民，除了以上方法外，亦可到衞生署轄下母嬰健康院、醫管局門診、學生健康服務中心或長者健康中心等接種疫苗。

免費打流感針教學：

1．使用衛生署「已登記醫療服務提供者名單」搜尋參與計劃的醫生

2．聯絡醫務所安排打針

「醫療服務提供者名單」搜尋方法（28/9開始）：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

1．瀏覽「醫健通」網站，合資格的香港居民可免費接種流感疫苗。

2．在「選項」中點選「醫護專業類別」，選擇西醫，可搜尋參與「疫苗資助計劃」的醫生名單。

3．在「選項」中點選「計劃」，可以選擇只顯示有提供免費資助疫苗接種的診所，以及選擇所需疫苗，例如選取「季節性流感疫苗」（SIV）(9月28日後適用)。

4．在「選項」中點選「地區」，選取一個或多個所需地區，再按搜尋即可。

5．按需要選取瀏覽資料（例如：在50－64歲人士下方按SIV，可按診所收費排列醫生名單）。

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責任編輯：羅嘉欣