【最強媽媽】單親港媽傾盡母愛做自閉兒粉絲 兒子從無法溝通到年年考第一

▲ 媽媽傾盡母愛照顧自閉兒子成長。

17歲的賀笙於成長期間，曾面對不少波折。媽媽Sue一直耐心教導、伴在左右，與兒子一起面對所有困難。從無法溝通、情緒失控到年年考第一，獲獎學金和操行獎，兩人相依為命，從不喊辛苦。Sue笑言：「上天安排這些經歷給我，代表我有能力應付。我們不說辛苦，只是少少吃力。」

「確診當下晴天霹靂、難以接受。賀笙是試管嬰兒，我花好多力氣才誕下他，為甚麼又是我？那時對自閉症一無所知，好崩潰。」當時賀笙只得2歲11個月，備受打擊的Sue每晚都哭，要喝酒、服安眠藥才能入睡。看着賀笙不斷發脾氣，Sue亦會情緒失控，二人陷入累鬥累的惡性循環。直至賀笙生日前夕，Sue寫了一封給自己的信，決意要重新振作：「我跟自己說，不可以再頹廢下去，要正視問題。」

學言語及手肌訓練幫助兒子

原打算讓賀笙入讀已報讀的主流學校，Sue卻發現他不但無法跟同學相處，更「坐唔定」、不受控制，令Sue每日都十分緊張。最嚴重的一次，是賀笙因在校巴被調位而大發脾氣，在車上尖叫亂撞，令耳朵受傷流血。Sue隨後為賀笙轉學至特殊教育中心，在言語、職業和物理治療師的訓練下，情況才慢慢好轉。

為更了解兒子的狀況，Sue每日都會到學校「Sit堂」了解訓練過程。閒時亦會在其他課室做義工，照顧肢體弱能、唐氏綜合症、發展遲緩的學童。當時賀笙既無溝通能力，脾氣也暴躁，Sue便提醒自己要多觀察，細心思考他的需求，猜他想表達甚麼。

他發脾氣一定有原因，要慢慢想清楚，肚餓、睡不夠、熱都有機會。作為母親，要掌握他的喜惡也不難。

從課堂上學到言語、協調、肌力訓練方法，Sue便自行搜羅和製作教學材料，在家為賀笙做訓練：「他連吞口水也不懂，不知道何時吞、如何吞，我便定時托一托他下巴，提醒他要吞口水。除此之外，也要教他分你、我、他，玩『穿珠仔』鍛練手肌，並透過圖卡、照片等視覺提示向他講解事物。」同一句說話要說好多次，也要將一件事分拆成許多部分，逐個細節慢慢教。如去一個新地方，要將路綫、沿途景物逐一拍照，並向賀笙講解，以防他因不適應而失控。

微小進步已是前行動力

自賀笙4歲開始，Sue便獨力照顧他。作為單親媽媽，除了日常起居與學習，外出時遭受異樣眼光、冷言冷語，也要一個人「硬食」。「他不喜歡排隊，沒位坐也會失控。試過坐巴士踢到前座，或突然大叫、大哭，我惟有抱緊他，或下車讓他冷靜一下。有些人會望，覺得我們好奇怪，起初都會難過、難以接受。以前我的口頭禪就是對不起、不好意思，故帶賀笙外出時總是戰戰兢兢，回家後不但身體累，連個腦都累。」為了賀笙，Sue重拾荒廢十多年的車牌，負責接送他出入，直至小學才帶他坐交通工具。

婚姻破裂初期，Sue指有段時間被孤獨感覆蓋，覺得自己無力照顧賀笙。但看着賀笙成長，又會重拾動力。「那時我覺得自己『死緊』，好無助。但賀笙每個微小的進步都會成為我的力量，提醒我要更加努力，鼓勵他繼續進步。我覺得他是我的太陽，我們既不能失去彼此，更互相支持。」若二人是彼此的太陽，那愛就是陽光，為他們的生活注入一道道暖流。

成為兒子情緒支柱

從幼稚園至中學，Sue都熟記賀笙所有同學的名字，她就像賀笙的同班同學般，知道他班別的座位表，誰跟誰較要好。「他難以表達，我便記住這些細節，回家後多與他聊天，也跟他的同學做朋友。」除了加強在家訓練，Sue也要花大量時間和心力走入賀笙的社交圈子，為的就是了解他多一點，嘗試走近他的內心世界。就讀小學期間，賀笙曾遭同學言語欺凌，當時他回家後常常大哭，也害怕上學，Sue透過其他同學得知事件，主動與涉事同學溝通，更幫助二人和好。

Sue常常教賀笙要多理解、原諒他人，也要學習穩住內心，方能變得強大。「即使幾十歲也好，他總會有些戒不掉的行為，如自言自語、手指指等。別人或會覺得他格格不入、好奇怪，甚至傻傻哋。既然我們控制不了別人，就要強大自己的內心。當別人罵他，但他選擇原諒，不感生氣或難過時，便會好過一點；若別人知道罵錯了、錯怪了他，自然會內疚，這便是他的教訓。」盡管看到兒子被欺負難免會心痛，但作為賀笙的精神支柱，Sue常常提醒自己要正面、要堅強。

擁英數天賦 年年考第一

成長路上看似波折重重，Sue坦言猶幸一路上遇上不少有心人，如貼心關顧、用心教導賀笙的校長和老師，令賀笙的溝通和學習能力進步甚大。Sue亦發現賀笙有不少特長，如英文、數學天份較高，記憶力亦強。不但英語對答十分流利，小時候他更會自行上網查西班牙、俄語、德語的數字，統統都記得住。升中之後，賀笙逐漸變得懂事，更連續4年考獲全級第一，令Sue相當感動。

記得當初獲派第26志願，到十數間學校叩門也不成功，即使通過筆試，也因患自閉症而拒收。中一註冊當日，看看那塊寫着每級第一名名字的壁報板，我說不知道以後會否有賀笙的名字呢？經過他的努力，每日抄書、溫習，終於成功了，爭返啖氣。

其後賀笙更屢獲獎學金、操行獎，Sue坦言人生終於看到曙光：

以往我不敢想像未來，覺得沒有畫面，過得一關得一關。現在多了人認可，發現原來他也做得到。

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即使起步慢也追得上

以往Sue是個較衝動和急躁的人，因為賀笙而學習放慢，變得有耐性。賀笙也因着媽媽的愛，由我行我素、脾氣暴躁，變得擅於管理情緒、具同理心，自理能力愈來愈好。Sue分享最深刻的一次，是賀笙在台上分享經營YouTube頻道的經歷：

他說希望將來能賺多些錢，可以照顧媽媽。小時候他彷如視我為陌生人，不知道我是他媽媽，叫也不應，感覺眼中沒有我。想不到十多年後，縱使他仍然不擅表達，但原來有把我放在心內。每次回看片段，我都覺得好開心，那次是我第一次看到兒子在台上分享，我覺得他好厲害。

兩人現時最愛一起跑步，Sue憶述起初賀笙平衡力差，抗拒運動，連排隊站立也會扭計。她便拖住賀笙從散步開始，再急步走、慢跑，一步步鼓勵他嘗試：

以前他跑步永遠是最慢那個，我想與他一起挑戰，共同經歷和進步。我跟他說，可能你做甚麼都較人遴迍，但你會追得上，也做得到。

賀笙下年升讀中六，即將踏入18歲的成年關口，也將迎來公開試。Sue最希望賀笙繼續發展興趣，達到自己的目標，每日都過得開心。賀笙亦期望未來可升讀大學，攻讀藥劑或醫學研究的相關課程。

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記者：吳霆俊