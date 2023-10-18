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【深圳親子遊】全球最大LEGOLAND料2024年登陸深圳 逾100項遊樂設施+水上樂園+酒店

親子好去處 13:59 2023/10/18

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熱門 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 COLLAR 東張西望 30＋減肥 MIRROR

一家大細日後北上消費又多一個好去處啦!  深圳樂高樂園 (LEGOLAND) 預計於2024年在鐵路直達的大鵬南澳開幕，佔地約58萬平方米，將會是全球最大的樂高樂園！園內設有主題樂園、水上樂園和3間主題酒店，9大主題區內更有逾100項遊樂設施，例如4D電影院，屬全球最大的 LEGOLAND劇場，劇場將會上演其他 LEGOLAND 未曾演出的全新節目! 酒店更供應超過1,000間客房，大家可在短途之旅，享受難忘的水上和陸上親子時光。

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【童學園】龐景峰開班授徒吊威也訓練動作小演員　林燕玲母子試玩：好有滿足感

綜合內地新聞報道，深圳樂高樂園度假區工程現正進行中，三大主題酒店建築即將封頂，有望於2024年投入營運！早前深圳樂高樂園度假區總經理史福瑞出席第19屆文博會時表示，深圳樂高樂園度假村是專為2至12歲的小朋友及家庭而設，同時是大灣區首個國際IP（知識產權）親子娛樂主題項目。主題樂園會以中國歷史、文化及生態為設計主題，內分為9個區域，提供合共約100項遊樂設施、表演和景點，當中包括創意機器人工作坊、駕駛學校、救援學院等互動遊樂體驗。

深圳樂高樂園度假村是專為2至12歲的小朋友及家庭而設。(圖片：深圳樂高樂園度假區官方微博)

深圳樂高樂園度假區選址深圳大鵬新區，佔地58萬平方米，投資超過70億元人民幣，建成後將會成為全球最大的樂高樂園度假區！此外，深圳樂高樂園度假區同時設有3間主題酒店，包括主題樂園酒店、城堡酒店及寶藏島酒店，分別以無限想象、夢幻浪漫及熱帶風情為主題，供應超過1,000間客房。 

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預計開幕時間︰2024年（待定）
地址：深圳大鵬南澳新大一龍岐灣片區

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責任編輯︰王明芳 

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