【煽惑襲擊】涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工　審計員煽惑罪成囚10個月

▲ 審計員涉留言煽惑襲擊無綫新聞員工，今於區域法院被判囚10個月。資料圖片

29歲審計員涉於半年間，兩度在連登討論區有關無綫新聞報道周梓樂事件及立法會議員郭偉強涉襲擊陳志全事件的貼文中，發表「成個TVB 新聞部見一個打一個」等留言。涉案審計員經審訊後，早前被裁定煽惑襲擊及煽惑蓄意傷人共兩罪罪成，今（16日）於區域法院被判監10個月。暫委法官判刑時指，被告煽惑他人打斷無綫新聞記者的手腳，令無綫新聞部不敢報道真相，罪責屬嚴重，判監10個月。

被告范仕文（29歲），報稱審計員，早前經審訊後被裁定1項煽惑他人普通襲擊及1項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪成。控罪指，被告分別於2019年11月8日及2020年5月8日，在香港非法煽惑他人，襲擊及傷害電視廣播有限公司新聞及資訊部職員。

代表律師求情時指，涉案貼文是被告在眾說紛紜下發出，貼文性質是與他人討論，並非創造一個主題作出煽惑。被告對於事件感到後悔，並願意接受法庭的判決。

暫委法官判刑時指，本案涉及兩則貼文，案發時正值反修例引起的社會事件，一眾傳媒在暴力現場報道，被告則發佈針對無綫新聞記者採訪的貼文，貼文沒有私隱限制，公眾可自由閱覽。

暫委法官指，被告沒有具體計劃，惟在互聯網發佈的內容傳播速度快，覆蓋範圍廣泛。被告不但煽惑他人襲擊無綫電視記者，還參與辨認採訪車，又以自己個人見解衡量無綫新聞報道，鼓勵他人對無綫採訪部員工施襲。

暫委法官指，雖然案中不涉及執法人員，但新聞是社會重要一環，被告煽惑他人打斷無綫新聞記者的手腳，令無綫新聞部不敢報道真相，罪責屬嚴重。暫委法官另同意兩則貼文的正負評等均低於同類案件，就兩罪共判監10個月。

控方早前開案陳詞時指，2019年11月8日及2020年5月8日，連登討論區分別有人發布兩則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」、「CCTVB X你XX 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的貼文，被告曾先後留言稱「唔洗分咁細 成個TVB新聞部見一個打一個」、「我不嬲都認為要打斷班XX手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞」等。

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記者：梁錦麟