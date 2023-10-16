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【住不安心】內地女花萬二蚊住尖沙咀5星酒店　投訴咖啡杯有「漬」酒店回應惹熱議

食用安全 17:59 2023/10/16

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內地女花萬二蚊住尖沙咀5星酒店，投訴咖啡杯有「漬」酒店回應惹熱議。

愈貴酒店會愈乾淨？內地一名女遊客，早前趁國慶假期來港旅遊以約12,200港元的價錢，在尖沙咀一間5星酒店訂了2晚普通房，惟住宿期間酒店價錢與潔淨程度卻不成正比。她不但發現房內咖啡杯有污漬，更不滿事後向酒店反映情況後，對方竟當辯稱「污漬」其實是燒制花紋，因此決定於網上公審酒店。

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女事主在小紅書上發文，指因為國慶假期，酒店房間供應十分緊張，因此決定以12,204港元的價錢，於該5星酒店訂了2晚普通房間。惟入住期間，她卻發現5星酒店的衛生情況不似預期理想，房內的咖啡杯竟然有污漬。她事後已通知酒店職員並於意見反映書留下差評，後來她亦收到酒店書面回覆，但卻顯然未能平息女事主怒火，她更形容是「一封擘大眼講大話的郵件」。

據女事主上載的圖片顯示，酒店將杯外圍的污漬辯稱是陶瓷燒製咖啡杯上的「原有的花紋設計」。女事主直斥對方當自己「超級冤大頭」糊弄，大罵「這樣的價格得到如此低級的服務實在太坑… 」女事主因此決定於網上公開事件，並希望有任職於涉事酒店的職員可以看到並回覆，證實酒店說法是否屬實。

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事件曝光後，瞬即成為熱議，有網民直斥酒店解釋十分牽強，「藉口抵賴」、「侮辱智商」；有聲稱從事酒店業界的網民更呼籲「不要用他們的任何杯子，都是用刷馬桶的刷子刷杯子」。

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責任編輯：羅嘉欣

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