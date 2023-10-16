【斷食善終】家屬選擇「斷食善終」　7旬癌末婦想進食卻被家人拒絕

▲ 7旬癌末婦想進食，但因家屬替她選擇「斷食善終」而被拒絕。

人生到最後，求的可能是舒舒服服離去。台灣有醫生分享，一名70多歲癌末婦人很想進食，但因家人為其選擇「斷食善終」，故此拒絕讓婦人吃東西。醫生指出，「斷食善終」不是非黑即白的問題，應視乎病人情形，以及是否有充分溝通，再給予不同選擇。

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綜合台媒報道，花蓮慈濟醫院緩和醫學中心主任王英偉分享一宗臨床個案，一名70多歲癌末婦人的家屬，決定為婦人採用「斷食善終」，但病人仍然很有進食意欲，惟家屬卻不讓她吃。王英偉問病人家屬，為何不讓病人吃東西，家屬卻回說因要「斷食善終」，令王英偉不禁感嘆：

若病人已經在善的過程，為什麼現在就要終？

該名病人有一名印尼看護照顧著。王英偉指出，看護夾在病人與家屬之間顯得十分為難，最終看護因壓力過大選擇辭職。

王英偉認為，進食是病人現在的願望，就應盡量滿足。至於病人使用鼻胃喉，或是採用斷食善終，都不是非黑即白、全斷或全不斷的問題，而是應該依個別情況好好溝通，瞭解何種情形適合使用。並非家屬不想救，就讓病人斷食善終。

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責任編輯：羅嘉欣