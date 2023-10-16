【活動教學】帶學生走入彩虹邨上視藝課製成作品　基華老師：視藝科是他們的舞台

▲ 兩位老師走入社區教學生認識何謂美。

視藝科永遠都是不受重視的一科，港父母通常只會注重中英數主科發展，但其實視藝科在學童成長中佔有很重要的元素，能讓他們發掘興趣、發揮創意，特別對SEN的學童有幫助。位於彩虹邨的中華基督教會基華小學，學生大部分來自基層，父母沒有太多的金錢為子女報興趣班，視藝科就成為了他們展示自己的舞台，從中找到自己的價值，視藝科主任柳學敏老師及副視藝科主任陳詩清老師，在教學生涯中分享當中視藝科如何幫助自閉症的學生，讓他們重新找到自己，放開懷抱，接納他人。

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兩位老師接受TOPick記者的訪問，當中柳老師曾為學生舉辦一個個人展覽，希望從中令學生提升自信並找到自己的長處，特別針對成績較弱、班上很低調又不起眼的小朋友：

小朋友自己做司儀，負責整個開幕禮。我不是希望他們上完一堂、或者讀完6年，他們某一方面就很厲害，但只少他們可以找到自己，找到一些途徑去抒發內心的世界，我最希望透過美術去幫助小朋友達致這一方面。

陳老師自幼家貧，學樂器都沒有錢，但有紙有筆就可以創作，

我們學校基層學生較多，不一定要拿獎，但有機會給他們表現出來，要教曉他們何謂美，基層環境出身看的東西都很狹窄，教他們平凡中發現美，留意身邊事物。

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自閉症學生因視藝科找回自我

教學多年，陳老師最深刻的是班上一個男學生患上自閉症(SEN)，屋企環境不好，不懂與人溝通，朋輩關係很差，但視藝天份高，每年學界都有一個重要的比賽，而陳老師就將這個機會給他，

想不到他很珍惜，好努力創作，比賽時要自己presentation，但他說話能力欠佳，校長老師幫助他在說話方面下苦功，他都很花心機努力最後獲得冠軍。回到學校，同學對他多了一份尊敬，跟班上的同學關係有改變，互相欣賞，連帶媽媽對他有更大信心，肯放手讓他嘗試。

該名學生升中後，一開始都跟同學相處有困難而且被欺凌，但又不想找社工，逐回小學找陳老師傾訴，老師分享了自身的經驗，現在他跟朋友相處沒有問題，志願更想做科學家。

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教育是薪火相傳

柳老師初到基華教書時，發現一名男同學性格自卑，而能力都較其他同學弱，就邀請他入美術組，後來他的作品拿到獎，卻被人覺得因為柳老師私下幫忙，柳老師坦言覺得男生很慘，自己的努力卻被人誤會，後來該學生沒有因此而氣餒，更拿了其他的獎，「其他人看到終於肯定了他，他現在長大後教班，自己開工作室教畫畫。」這位同學成人後仍然與柳老師有聯絡，在一次的飯聚中，他表達了自己的內心想法，「開工作室教畫畫，他只想告訴其他小朋友，畫畫是一種興趣，抒發自己內心感受，不需要給人覺得一定要拿獎。」柳老師聽罷十分感動「教育就是看見他們慢慢成長，薪火相傳。」

視藝科納入呈分試

升中呈分試的評分制度根據學生在各科的表現給予相應的分數。教育局所設定的科目包括主科：中文、英文、數學，以及其他的科目，如常識、視覺藝術和音樂。問兩位老師藝術是否應用分數去評定？皆因不是每個小朋友都有天份，對於兩位老師都表示，校內有很多評分準則及不同範疇，例如上堂表現、對功課態度，希望自己學生不要因為自己沒有天份而放棄，亦都不要因為沒有天份影響這個呈分，額外都會幫他們補底，盡力去幫他們，強調他們在過程中有努力過，天份各有不同，在過程是學到東西，而不是只是用來考試。

兩位老師都直言，一個小朋友可以花一兩個月完成一個作品，人生中未試過用那麼多時間做一份功課，完成後會很有成功感，對自己有一個交代。

編製了《彩·訪記》紀錄彩虹邨

彩虹邨清拆在即，整個社區將會重建，一些舊人舊事亦都會隨住重建而消失，趁政府還沒有動工之時，兩位老師率領一班學生去紀錄邨內的人、事、物，編製了《彩訪記》一書，「彩虹邨有很多地方都好靚，好多地方值得欣賞。」而當中彩虹邨籃球場是必到的打卡點，早前這個地方更拿了攝影比賽獎，「因此我們就覺得要介紹及教他們欣賞這裡的美，將來就會慶幸好彩有紀錄低。」

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記者:陳麗薇