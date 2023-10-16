【KOLOR演唱會】Bass手阿昇向女友驚喜求婚　ToNick任嘉賓組ToNicKOLOR台上Rock爆演出

▲ 3. 演唱會開始時，KOLOR一口氣唱出5首歌。

一連三場的《KOLOR TOUCHDOWN 2023》演唱會在昨晚（10月15日）假九展Star Hall舉行尾場，樂隊KOLOR相隔兩年重踏九展舞台，帶領樂迷穿梭於虛幻與現實結合的未來世界，再次送上既震撼又觸動人心的演出。

KOLOR四子於舞台上漫「游」登場，獻唱柔情的《52赫茲》及《海底隧道》作首部份的開場歌曲，帶着與樂迷思考「要過活原為甚麼」的命題走進未知。

接着兩首節拍強勁的《天地無用》與《費城實驗》正式抵達未來虛擬世界，樂迷隨節奏狂跳，進入瘋狂狀態，台上台下齊齊高唱「Show Your Power！」

現場氣氛即急升，緊接唱畢《I》，KOLOR與樂迷打招呼，說：「Hello，大家好，我哋係KOLOR。原本想申請個大啲嘅場，兜兜轉轉我哋又返嚟呢度，九展係KOLOR嘅開始，估唔到亦係終結，係九展嘅終結。」然後，送上《生於憂患》唱盡面對新世界的心聲。

▲ KOLOR以帶柔情以及安靜《52赫茲》揭開序幕後，隨即以澎湃的《海底隧道》將現場氣氛推到最高。

除了汗水還要淚水

第二部份，他們先後送上《獵鹿者》及《賭博默示錄》，強調「如果錯判，代價極高」的壓迫感， 到底在各個未知數裏，該如何自處？在如此虛妄的國度，KOLOR深信人類要活得如靈敏、機警的鹿。全場狂跳一輪後，KOLOR打趣說：「熱身完畢！攰唔攰呀？冇扯蝦呀嘛？好，今日尾場玩盡啲，除咗有汗水仲要有淚水。」

接下來，他們唱出樂迷大愛的《半首歌》、《無名》及《公路之星》為樂迷帶來答案，明辦是非擇善固擇，即使在光怪陸離的世界，也要活得磊落，堅持善良與不屈的意志繼續前行。

▲ 4a. 全場狂跳一輪後，KOLOR打趣問樂迷有否「扯蝦」，他們說：「今日尾場玩盡啲，除咗有汗水仲要有淚水。」接下來，他們唱出樂迷大愛的《半首歌》、《無名》及《公路之星》。

散發遺憾美

來到第三部份，澎湃激昂的節奏稍為緩和，KOLOR以輕快的《堆沙》集結現場樂迷，即使未來不可預計，也可以結伴建構美好的音樂世界，於旋律中「用我兩手碎沙堆砌變堡壘，齊來合作和你一起堆，面對猛風也可躲進這堡壘，以沙粒抵抗力猛風吹」。

緊接的《立秋》、《湖》、《雲圖》及《圍城》呈現風雨過後的心情，人們回憶自己曾經奮鬥的地方，彷彿最驍勇善戰的鬥士失去了方向。

或許這個未來領域都是旅程的中途站，KOLOR接連唱出《過客》、《那年那天》、《這些機會不是屬於我》及《Black Coffee and Sleeping Pills》，一首首令人感動的旋律，讓樂迷進入緬懷往昔的時空，幽幽地散發着遺憾美。

▲ Bass手阿昇為女友Green送上驚喜，唱出當年追求女友時改編、並用對方的名來命名的英文歌《midorigreen》。

阿昇向女友求婚

演唱會中途，Bass手阿昇突然在台上向拍拖11年的女友Green驚喜求婚，他唱出當年追求女友時改編的英文歌《midorigreen》，阿昇說：「呢首歌係我當年追求佢嗰陣改編嘅，用佢個名嚟命名，我好耐冇送過禮物畀你，希望你今日可以收呢份禮物，I love you。」隨後，他對着台下的女友自彈自唱。

唱畢，阿昇拿着戒指走到台下單膝跪地求婚，他說：「你可唔可以嫁畀我？」 女友Green大感突然，未來得及反應，阿昇鬼馬說：「你唔出聲，咁我做嘢㗎啦。」隨即為女友戴上戒指，最後阿昇為女友獻吻後兩人相擁，場面感動又温馨。接着，KOLOR送上《時差》延續剛才的甜蜜氣氛，全場大合唱「每天光陰再洗鉛華，鏡中花當是畫，給你畫一下」，會場頓時充滿SWEET爆氛圍。

ToNic驚喜現身

然後是令人引頸以待的嘉賓環節，在尾場上，KOLOR邀得老朋友兼好兄弟的ToNick。兩個單位為《KOLOR TOUCHDOWN 2023》再次合體，限定組合ToNicKOLOR的出現，引起台下瘋狂尖叫歡呼，合唱的《無雙》及《了不起》為會上氣氛推上高峰。接下來，ToNick《鬼滅之日》為樂迷獻唱，台上台下繼續齊齊跳爆九展， ToNick說：「多謝KOLOR，我哋會繼續努力！」

KOLOR帶着搖滾味十足的《尋因果》及《愚公》再度登場，成為第五部分的序章。KOLOR為這個未來虛擬國度，構起最瘋狂的假想。然後是《大吟釀》與《可再遇見》，祝福身處未來世界的每位安好，KOLOR透露明年將到台灣及英國等地舉行巡迴演唱會：「仲有好多地方洽談中，你哋記得同啲朋友講，KOLOR嚟搵你哋啦！」

▲ KOLOR邀得老朋友兼好兄弟ToNick為演唱會尾場擔任嘉賓。

台上台下歌聲互勉

台下即起哄歡呼，緊接唱出《天地會》。KOLOR主音Sammy分享自己的經歷：「經歷過段好唔舒服嘅時候，好辛苦，成日會諗到底幾時完，嗰時用好多力量，但係個人都好冇力，唱唔到歌，個人好廢。就係嗰時寫咗呢首歌，其實錄音嗰時都好失準，但係都掩掩飾飾咁做咗出嚟。之前聽呢着歌唔覺得有啲咩，但係呢首歌喺今年畀咗KOLOR一份新意義，希望都為你哋帶嚟意義，我唔知出口喺邊㗎，但係唔好擔心，一定有出口嘅！」

其後，他獻唱這首別具意義的《頑張》，成就了KOLOR與樂迷對唱的美妙畫面，台上台下以歌聲互勉，「總有燈火，沒窮途」。

齊齊嗌爆九展

樂迷的安歌聲震撼整個會場，讓KOLOR四子回到舞台Encore，high爆的KOLOR齊齊赤祼上身騷肌，他們向台下樂迷拋帽、拋毛巾，接着的《蛇吞象》，齊齊嗌爆九展，氣氛更是高漲。

KOLOR於感謝台前幕後工作人員時，透露去年3月已經成功申請紅館：「可惜嗰時係疫情高峰期，但係我哋都好畀心機去設計個台、燈光同效果，今日呢個台本身係紅館嘅，多謝九展畀我哋咁做。」

今年是KOLOR成軍18周年，Sammy說：「呢18年，話唔好行、唔好行，辛苦嘅嘢其實一下就唔記得咗，辛苦唔過全馬吖！」他祝福樂迷身體健康：「我希望以後都可以見到你哋，我哋製造更多回憶，好冇？」最後他們送上剛於演唱會前發佈的新歌《工廠大厦》及《留言短訊》，場面感動又熱血，為三晚KKLIVE主辦《KOLOR TOUCHDOWN 2023》演唱會作結。

完騷後，KOLOR受訪時心情仍難掩興奮，透露明年將到台灣及英國舉行巡迴演唱會，至於會否在紅館開騷？KOLOR坦言已入紙，但未知是否有檔期：「好多地方我哋都有申請，到時睇吓邊度有期啦。原本紅館上年都畀咗兩次期我哋，可惜嗰時疫情高峰期，我哋冇要到。」

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