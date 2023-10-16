【晚餐時間】太夜吃飯是健康無形殺手 美國專家：晚餐最理想時間為睡前3小時

▲ 晚餐最理想時間為睡前3小時。

常言道，不要太夜吃飯，以免發胖，而肥胖又會引發高血壓和心臟病等問題，所以專家說不要太晚吃飯。但香港人壓力大，身體不見肥胖者，是否可以繼續深夜才吃飯？

美國健康飲食專家佩爾茲（Mindy Pelz）指出，晚餐最理想時間為睡前3小時，在這黃金時間進食不只能睡得好，有助減肥，而更重要一點，是如果太晚吃飯，會導致褪黑激素與胰島素的分泌產生衝突，睡不好又容易累積脂肪之餘，更有一個不為人常道的巨大風險！

原來，人體內胰島素通常在進食後出現高峰值，以助消化。接着就會開始下降，然後褪黑激素（一種在睡眠中發揮重要作用的激素）會在深夜不斷累積。如果不能在睡覺前3個小時完成晚飯，體內褪黑激素水平，會在胰島素水平上升時同時上升，打亂生理規律。褪黑激素會讓胰臟減少分泌胰島素，並維持睡眠期間的血糖穩定，但太晚進食，會破壞這個機制。

有研究顯示，一個健康的人只要短短一周發生睡眠不足問題，就能將身體狀態發展至糖尿病前期。這表示，胰島素敏感度下降，會引發胰島素阻抗，這也是代謝症候群的根本原因。甚麼是胰島素阻抗？胰島素是由胰臟所分泌之激素，擔任平衡體內血糖和促進肌肉與脂肪合成的重要角色。胰島素阻抗是指細胞對正常數量的胰島素反應不良，使血液中葡萄糖無法被有效利用，造成血糖濃度失衡，在這種狀況下，造成血糖升高並導致身體進入糖尿病前期（Prediabetes）。

典型的糖尿病症狀包括極度口乾舌燥、頻尿、異常飢餓、刺痛以及異常疲憊。遺憾的是，胰島素阻抗，居然並沒有任何能讓人察覺的徵兆。當中，只有小部分胰島素阻抗患者，會患有黑色棘皮症（Acanthosis Nigricans），即在脖子後方、腹股溝、腋下出現大片黑色斑塊。

所以，不要太夜吃飯，不止是為了瘦身，還因為要減低糖尿病風險。