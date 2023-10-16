【區選2023】區議會選舉參選名單（持續更新）

▲ （資料圖片）

中西區

中區︰伍凱欣（民主黨）、施永泰（民建聯）

西區︰ 東區

太北

康灣︰潘秉康（民主黨）、李清霞（民建聯）

柴灣 九龍城

九龍城北

九龍城南︰馬志恆（新方向）、李超宇（經民聯） 觀塘

觀塘東南︰葉梓傑（民主黨）、陳嘉文（民建聯）

觀塘中

觀塘北

觀塘西 深水埗

深水埗西

深水埗東︰郭偉誠（民協）、林偉文（民建聯） 南區

南區東南︰羅健熙（民主黨）、林浩瑋（民建聯）

南區西北︰黎熙琳（民主黨）、張偉楠（民建聯） 灣仔

灣仔 黃大仙

黃大仙東︰蘇靖然（新方向）、莫嘉傑（東九龍居委會）、潘卓斌（民建聯）

黃大仙西︰黃樂妍（新方向）、楊諾軒（東九龍居委會）、越毅強（民建聯）

油尖旺

油尖旺南︰朱子洛（民主黨）、葉傲冬（民建聯）

油尖旺北 離島

離島 葵青

青衣

葵涌東

葵涌西 北區

蝴蝶山︰李嘉駿（新方向）、曾詠雪、姚銘（民建聯）

紅花嶺 西貢

西貢及坑口

將軍澳南

將軍澳北 沙田

沙田西

沙田東

沙田南

沙田北 大埔

大埔南

大埔北 荃灣

荃灣西北

荃灣東南 屯門

屯門東

屯門西︰周啟廉（民協）、黃曉勤、鍾健峰（民建聯）

屯門北 元朗

元朗市中心

元朗鄉郊東

天水圍南及屏廈︰陳燕君（新方向）、蘇淵（民建聯）

天水圍北︰劉雅泉、賴玥均（民建聯）

註︰只計算曾正式宣布有意參選的人

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責任編輯：區綽彥