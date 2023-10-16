【蝴蝶普查】鹿頸首見中華麝鳳蝶　環團籲審慎評估發展北部地區對生態的影響

▲ 中華麝鳳蝶。（綠色力量提供）

環體綠色力量公布最新蝴蝶普查結果，其在7個蝴蝶熱點，包括大埔烏蛟騰、屯門龍鼓灘、北區鹿頸、大嶼山䃟頭、大嶼山梅窩、大埔元墩下及大嶼山水口共發現189種蝴蝶，佔全港蝴蝶物種超過七成，當中包括60種珍稀蝴蝶，即罕見和非常罕見物種，錄得最多蝴蝶物種的地點頭三位，依次為大埔烏蛟騰、屯門龍鼓灘及北區鹿頸，分別錄得140種、132種及130種蝴蝶，其中，烏蛟騰和龍鼓灘的蝴蝶物種數目更創2008年調查以來新高，分別比對上一次調查高77%和22%。

此外，調查首次在鹿頸發現「非常罕見」的中華麝鳳蝶，綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢指，該蝶過去僅穩定出沒於港島區高山上，見於北部地區並不尋常，估計因鹿頸鄰近邊境地區，緊接內地梧桐山國家級森林公園，不排除是次錄得的中華麝鳳蝶是從國內跨境進入本港範圍。她指，北部邊境地區發揮著中港兩地生態走廊的功能，呼籲當局應更審慎評估北部地區發展對生態環境的影響。

調查亦於多個地點錄得2021年才首次於香港發現且至今仍屬「未被評級」的新蝴蝶物種，包括珍灰蝶（Zeltus amasa）、白襯安灰蝶（Ancema blanka）和青園粉蝶（Cepora nadina），其中珍灰蝶更在多達五個調查有記錄。游靜賢指，這顯示三種新蝴蝶已適應本港環境，並預計牠們的族群會繼續擴展和增長。不過，該三種蝴蝶原本活躍於熱帶地區，游靜賢認為，牠們成功落戶本地顯然與本港炎熱日子持續增加有關，憂慮氣候變遷加劇會導致原生的溫帶蝴蝶物種被逐步淘汰，敦促政府致力推動本地邁向碳中和，緩解氣候變遷對自然生態的影響。

游靜賢並表示，近年本港蝴蝶物種數量呈上升趨勢，反映本地鄉郊天然生境正漸趨成熟穩健，不少鄉郊邊陲地帶因未有受到人為干擾而演化成淡水濕地和次生林等複雜的生態系統，為包括蝴蝶在內的各類野生動物營造理想的棲息地。

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責任編輯：黃小冰