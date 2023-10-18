【育兒心得】「你點可以咁樣同爸媽講嘢？」 育兒專家：以「權威」管教子女方法很危險

▲ 《反起跑綫聯盟》劇照。

教導孩子尊重別人，簡而言之，是要讓孩子學會「等待」、學習同理心、並一步一步去「自我中心」化，那麼孩子就能從中學會「尊重」，不會凡事只以自己為中心，期望別人即時滿足自己。可是，這個學習過程絕非一蹴而就，倘若遇上孩子未能做到，還加上惡言相向，着實會讓家長情緒爆發。

現今社會知識型家長很多，他們會看很多育兒資訊，願意去學很多與孩子溝通的方法，與孩子相處比上一代更見耐性，但育兒之路不見得就容易了些。不只一次有家長問教於筆者，當自己好好跟孩子說話，但孩子卻以不禮貌的說話回敬，即使情商再高也難心平氣和去應對，很容易就把一直所看、一直所學，以至一直想用的開明育兒方法拋諸腦後，反之以「權威」方式收場。

危害親子關係

例如，早上因為要趕校車，雖心急如焚但仍好言相勸，提醒孩子行快一點，亦不自覺一時心急邊行邊推孩子。孩子不但沒有加快步伐配合，還晦氣地對你說：「你唔好推我呀！」面對孩子的不禮貌，家長自然氣上心頭，要能即時解決孩子的狀況，以「權威」的手法，即由成人主控自然是最快、最簡單，而又即時看到效果。所以，家長很容易會以更兇的口脗回以：「你點可以咁樣同爸爸／媽媽講嘢？你知唔知你好無禮貌？」然後二話不說逼孩子道歉。表面是想孩子認錯，其實是挫挫孩子的銳氣，也消消自己的氣。

管教孩子，有時候以權威的方式來規範孩子是需要的，但家長們遇到自己情緒不滿，就以「權威」處理孩子問題，這看似最好用，但其實也是最危險的方法。因為這不但換來一次傷害親子關係的結果，也會慢慢讓孩子學會將來有任何不滿、不開心，也不會再宣之於口。事實上，童年孩子面對權威的方式，直接影響他將來應對權威的方法，可謂影響深遠。

商討處理方法

可是，遇到上述孩子不禮貌的情境，那又該如何處理？筆者建議家長們先深呼吸一下，不要先被自己的情緒牽引而失去理智。然後，我們可嘗試猜想並問一下孩子不禮貌的原因。例如，可以問問孩子感受：「你覺得我剛才推你嘅動作令你唔舒服，係咪？」或「你唔鍾意我推你，係咪？」

這看似明知故問，但這一問其實是讓孩子知道你有站在他的立場去了解他。然後，向孩子解釋你這樣做的原因：「我推你係因為你唔再行快啲，會追唔到校巴，返學就會遲到。你都唔想遲到，係咪？」

最重要是，嘗試與孩子就事件溝通、找出默契、達成共識：「如果下次我知你就快遲到，用說話提咗你，但你仍然行得好慢，你想唔想我推一推你提醒你？」當然，家長們亦要把握機會，教導孩子該如何表達想法才不致令別人不快：「下次別人令你唔舒服，你可以講『請你唔使推我，我可以自己行快啲』而唔係講『你唔好推我呀』，因為咁樣人哋先會明白你鍾意用乜嘢方式去提醒你。你頭先咁惡，我聽了有啲唔開心。」家長甚至可以與孩子進一步商討更好的處理方法。

孩子學習表達自我需求，家長學習聆聽孩子的感受，自然比用「權威」手法處理來得麻煩，但一段成功的親子關係，確實是一件又一件的事件、一次又一次的耐心處理，好好的溝通而建立起來的。育兒路上有林林總總的技巧，可沒有捷徑。

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