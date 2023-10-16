【區議會選舉】議員促政府多宣傳提高投票率　曾國衛：會舉辦「區選夜繽紛」活動

▲ 政制及內地事務局局長曾國衛。（戴朗希攝）

新一屆區議會選舉將於12月10日舉行，政制及內地事務局局長曾國衛表示，政府會用不同方法宣傳選舉，令市民更積極參與當日的投票。他提到，政府將會舉辦「區選夜繽紛」活動，在夜市中宣傳區議會選舉，包括有親子遊戲，派發紀念品等，務求和市民有更多接觸。

立法會政制事務委員會今日舉行會議，討論區議會選舉的籌備工作及實務安排，選委界立法會議員簡慧敏關注，政府如何令選舉「活一點」，不要太沉悶，以增加投票率。曾國衛指，政府宣傳工作一直沒有停止，除了傳統的大型廣告展示，亦會有創新做法，例如製作電視特輯介紹選舉。他亦透露港府領導班子拍了一條區選宣傳片，將於明天發布。

民主派一直表示很難取得「三會」成員聯絡資料，新思維立法會議員狄志遠問到，政府會否有更好的措施令有意參選的人士在接觸「三會」成員方面更便利，達到真正公平公開的選舉。曾國衛重申，不論政黨及獨立人士都有方法可查詢「三會」成員資料，他認為並不存在不公的情況。

新民黨立法會議員黎棟國發言時稱，坊間有傳聞指因選舉開支的關係，參加地區委員會選區的人士不可幫地區直選的參選人拉票，他希望曾國衛澄清是否有相關規定。曾國衛回應時表示，在選舉指引中並沒有列明相關規定，但他呼籲參選人在進行相關行為時要小心，需留意會否令選舉開支增加。

商界 (第三) 立法會議員嚴剛關注，關愛隊隊員參選期間需暫停相關職務，但如果遇上天災需要關愛隊幫助時，政府可否放寬處理，曾國衛稱民政署已作出詳細指引，相信跟從指引是最合適。

至於在方便內地港人投票方面，曾國衛稱正物色邊界投票站的設置，要小心處理票箱在選舉完結後送回原區點票的問題。

在會後見記者時，被問到今日有消息指中央指令民主黨不能「入閘」時，曾國衛指沒有聽過任何指令，任何人可以或不可以通過資格審查，他僅表示參選人能否入閘的條件在於是否符合「愛國愛港」原則。

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記者：戴朗希