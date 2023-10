準新娘湯洛雯在昨日(10月15日)於個人社交平台上載與未婚夫預支蜜月到法國旅行的照片,更表示感激馬國明駕車帶她四圍觀光,更直言感覺「被寵壞」實在幸福到爆。

靚湯在今日(10月16日)繼續放閃,今次不是照片,而是多張遊聖米歇爾山時的「老公視覺」照片,更表示聖米歇爾山是人生起碼要去一次的地方,寫道:Mont Saint-Michel! A place to visit at least once in a lifetime! Spectacular ❤️

從相中所見,為準備做新娘靚湯已成功修身,fit爆之餘,更重要是笑容十分燦爛,簡直閃到爆。

【湯馬戀】馬國明湯洛雯預支蜜月遊法國 靚湯甜蜜放閃:感覺被寵壞

