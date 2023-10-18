【幼稚園面試】K1面試從遊戲中觀察參與度　香港靈糧堂幼稚園校長親述兩大加分位

▲ 香港靈糧堂即將進行K1面試，謝佩珊校長分享了面試過程，家長們切記不要給予孩子壓力呀！

每年10月、11月為幼稚園K1招生旺季，家長開始為適齡子女報考心儀幼稚園。1972年創立的香港靈糧堂幼稚園(下稱靈糧堂)是熱門的Happy School，畢業生不乏升讀名校小學，而且學費全免，難怪每年都爭崩頭。靈糧堂將於11月進行K1面試，校長謝佩珊親述面試貼士，並呼籲家長抱輕鬆心情面試，不要給予孩子太大壓力。

最新影片推介：

靈糧堂幼稚園在全港有6間分校，全部參加教育局幼稚園教育計劃，半日制課程學費全免，其中位於銅鑼灣的香港靈糧堂幼稚園正校，校舍樓高5層加天台，其升小派位結果理想，學生不乏升入名牌小學，如聖保羅男女中學附屬小學、瑪利曼小學、軒尼詩官立小學等，深得家長歡心。

▲ 香港靈糧堂幼稚園辦學超過50年，校舍又大又靚，屬區內熱門的happy school。(圖：湛斯雅)

靈糧堂將於11月進行K1面試，謝佩珊校長希望參與的親子可以抱著開心、玩樂、輕鬆的心情到校，她建議家長嘗試對小朋友說，「今日我們去一間學校玩，一樣都有很多不同的遊戲、玩具，例如揸車仔、玩滑梯，好像去一個樂園，有些老師又會跟你傾偈和唱歌」，不需要跟小朋友說：「我們今日去面試，到時候你要點點點，要介紹自己，要舉手要有禮貌」，否則會帶給孩子不必要的壓力。

留意親子及朋輩相處

謝校長透露，面試將分兩個部分，第一部分是老師會在課室設置不同的玩具、學具，例如家家酒、小肌肉玩具，或一些小樂器，家長可以陪同小朋友按他們的喜好去選擇，好像平日在家與小朋友一起玩，老師會藉此觀察小朋友在遊戲過程中，怎樣跟家長溝通，看看他們的親子溝通模式，觀察小朋友不同的性格特質。由於房內還有其他親子參與遊戲，如果孩子可與其他小朋友一起玩，老師會更加欣賞，

我們希望營造比較自然的環境，讓小朋友去玩自己喜歡的東西。

第二部分以小組形式進行，一個課室大約有10至12個小朋友，家長可以在場陪伴，小朋友圍成一個半圓形，老師會帶領孩子唱歌、講故事和玩小遊戲，中間有一些互動亦有機會邀請家長一同參與，老師會觀察小朋友的參與及投入度，

我們會留意小朋友有沒有興趣去參與，開唔開心，鍾唔鍾意玩。可能亦都有些小朋友參與時，老師問的問題，他又會以簡單的答案回答，在這個好自然聽故事、唱歌的過程中，小朋友就可以好輕鬆參與了這個面試了。

肯講肯嘗試會加分

謝校長也指，靈糧堂對報考K1的孩子沒有學術上的要求，因為這個階段的小朋友遊戲是最緊要，所以校方會在遊戲中觀察小朋友是否願意嘗試，有些家長會擔心內向或內斂的孩子在面試上輸蝕，謝校長表示每個小朋友都有自己的特質，發展進程都不同，所以在他們的角度來看，即使小朋友不說話，看到他的眼神就會知道他是否有興趣或有沒有留心。

因為有啲小朋友嘅性格係比較內斂，但其實佢好專注在看，腦裡已經運行緊，我哋睇到佢係知道，只係佢唔出聲，呢啲就係靠我哋嘅經驗。

謝校長還表示，只要小朋友有嘗試的心，從做中學、肯講肯試，就已經值得加許。謝校長亦強調，小朋友仍是幼兒，所以家長不需要施予壓力，希望小朋友可以在一個從容自在的環境裡，去玩和嘗試便已足夠。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

從生活中發掘興趣

在香港的教育制度下，不少家長都想子女贏在起跑線，為他們從小報讀大量興趣班。不過，謝校長認為，小朋友透過與父母在生活中學習更重要，校長鼓勵父母發掘小朋友的興趣時，應該跟他們一起玩樂和體驗，例如假日去沙灘、公園，可以幫助發展大小肌肉。

如家長想孩子學習顏色，機械式的學習，小朋友一瞬間就忘記，所以要通過不同的遊戲、畫圖畫，看繪本、嘗試混合顏料等，小朋友會慢慢知道不同顏色的概念。外出時也可以跟孩子多聊天，例如「嗰個係乜嘢花？乜嘢顏色？』，讓他們在生活中學習。

家長應該多些跟子女相處，了解他們的興趣，發掘到他們在哪一方面有強項，從而幫他們找出合適的興趣班慢慢學習，多些跟他們相處，多些一齊玩，在玩的過程裡發掘潛在的能力，同時令親子關係更親密。

培養閱讀習慣

小朋友6歲前是黃金期，學習的課程可能會奠定終身！謝校長強調，小朋友的黃金期應該要從小開始培養閱讀習慣，親子閱讀過程中，很多家長都會著重他們「識咗幾多個字」，或讀了多少本書，學了多少的知識，其實最重要是家長令小朋友對閱讀產生興趣，令小朋友覺得閱讀這件事是好玩有趣，他們就會自然取書閱讀，

可以同小朋友討論書中的圖畫，或者叫他們多些觀察圖畫有何特別？通過分享慢慢將閱讀變成好似看話劇、看電影般，可以投放很多不同的想像空間，這樣閱讀就會變得有趣。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

記者：林碧洋