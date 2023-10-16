【犬系戀人】車銀優自認與角色相似　零死角男神積極鍛鍊騷背肌

秋冬甜寵韓劇，由「零死角男神」車銀優、朴圭瑛和李玹雨主演的Viu Original原創浪漫喜劇《犬系戀人》已開播，該劇改編自人氣網路漫畫，男女主角車銀優和朴圭瑛不但打破「韓劇第八集接吻定律」，在首集便上演親吻情節，銀優更大方晒出強勁背肌勁吸睛。

朴圭瑛午夜大變身

《犬系戀人》講述高中老師韓海娜（朴圭瑛飾）一直暗戀同校老師李寶謙（李玹雨飾），某天她在醉酒後決定鼓起勇氣向對方告白，卻錯把同事陳書元（車銀優飾）誤認成寶謙並主動獻吻。

由於海娜的祖先曾虐死一隻小狗而遭到山神處罰，導致家族子孫只要和異性接吻，便會在凌晨12時至早上6時變成小狗，要是在100天內未能以小狗的身份和同一個對象二次接吻，更會一輩子變成狗狗。

為了解開這個詭異又搞笑的咒術，海娜不惜一切主動接近高冷的書元，可是怕狗的書元卻被「牠」嚇得四散。

一天，書元的侄子、海娜的學生崔聿（尹賢秀飾）親眼目擊了海娜的「變身」過程後把「牠」帶回家中，翌日海娜變回人類時，卻被書元誤會她和學生同房⋯⋯

▲ 《犬系戀人》

車銀優自認與角色相似

貴為「零死角男神」，車銀優除睇得，近年更積極鍛鍊身材，從《犬系戀人》第一集的淋浴畫面可見，他成功練出強勁背肌，令網民感嘆他的驚人毅力。

他在分享拍攝點滴時直認和角色極度相似：「相似度有70%，我和別人初次見面會小心翼翼，所以有些人認為我的初印象有些冷漠，這部分感覺有些相似！至於不同的地方是我不害怕狗，因為媽媽有養狗，所以我覺得牠們非常惹人喜愛！」

▲ 車銀優近年健身有成，練出一身肌肉！（取自車銀優IG）

談到繼《女神降臨》後再次主演愛情劇集時，他預告今次「更升級」：「中間拍攝了其他作品，時隔兩三年再次以搞笑愛情劇和大家見面，我一開始也很苦惱，所以和導演、製作公司討論了很多，我應該可以展現出比《女神降臨》更升級的一面！而且和圭瑛、玹雨一起，我覺得可以呈現更有趣的表現，所以大家可以多多期待。」

銀優更透露劇集後段會有不少古裝情節：「雖然是喜劇，但是後面有古裝的部分，會講解這個詛咒的由來、以及如何破咒，雖然劇情很輕鬆，但是也有悲傷的部分。」

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