如何為不同人生階段作好準備？ 一文看清床褥大不同

日子一天一天過去，你會因應人生踏入不同階段，進入不同身分而改變理財目標、生活習慣、居住環境，有沒有想過原來你對床褥的要求，都應該隨不同的人生階段而改變？無論現階段的你是「自住初體驗」的年輕人、有穩定收入的「輕奢講究一族」或是生活富裕的「尊貴一族」，在每個階段都獨有一張最適合你的床褥，成就你的美夢。

▲ Sealy絲漣床褥Posture Premier床褥系列絕對是超值之選，既舒適又性價比高，只需低至$5,966，就可以擁有優質生活。

人生不同階段需要選擇不同床褥？

從出生到踏出社會前，床褥都是由家人挑選好。直到剛踏足社會，成為社會新鮮人的你，終於有能力為自己揀選床褥，擁有床褥的「自主權」。床褥最基本當然要夠舒服，夠承托，才能提升睡眠質素，讓你每日充滿幹勁迎接人生每一個挑戰。同時，床褥亦可反映你的生活品味，如可擁有堪稱市面上最有質素、舒適度獲5星級酒店認同的澳洲Sealy絲漣床褥，像是一種生活象徵，在人生不同階段都能滿足你的需要。年輕的你，正期待自住的樂趣，首次為自己揀選床褥，希望在有限的預算內揀選到舒適又高性價比的床褥，床褥名牌Sealy絲漣床褥超值之選Posture Premier床褥系列就最適合不過，其系列配備Sealy鈦合金專利彈簧，由國際脊骨專家共同研發。專利彈簧好像床褥GPS，能夠追蹤你的身體重量和睡姿，自行調節不同強度的承托，令脊骨保持自然平直，物超所值，低至$5,966，為你創造舒適、優質生活的起點。

▲ Hotel Collection床褥系列，其設計以五星級酒店床褥為標準，複製出著名酒店的床褥睡感，最適合講究生活品味的你。

在職場上漸步入正軌，開始講究生活品味的你，每年也會去不同地方旅行，廣闊視野。這階段最適合選擇Hotel Collection床褥系列，其設計以五星級酒店床褥為標準，複製出著名酒店的床褥睡感，選用Sealy高階鈦合金專利彈簧，配合獨特墊層，以及提供軟、中、硬床褥選擇，價格由$12,408起，輕奢一點，卻有五星級酒店的享受。

▲ Sealy Heritage床褥系列是品牌中最奢華及高貴的級別，舒適、承托、耐用，為你塑造極致舒適的睡眠享受。

一向追求生活上極致品味享受，身為「尊貴一族」的你，便不可以錯過Sealy Heritage床褥系列。系列是Sealy絲漣床褥中最奢華及高貴的級別，於澳洲製造，雲集品牌引以為傲的精湛科技，糅合如軟黃金羊駝毛等珍貴用料和高級工藝，致力在「承托」、「舒適」及「耐用」為你塑造極致舒適，價格由$60,800起，讓你的豐盛生活，增添優越感。

超過百年堅持製造最佳床褥 致力守護你的人生

Sealy絲漣床褥致力研發最優質的床褥已超過140年，每一張床褥背後都承載著品牌研究團隊背後的心血。眾所周知Sealy床褥的品質是床褥界的楷模，其獨有的專利彈簧，以鈦合金製成，其承托能力及舒適程度，無人能複製。研發中心更以精密測量機械人作臨床試驗，記錄床褥與人體模型的互相影響，收集脊椎形態等詳細數據，確保Sealy床褥能為脊椎帶來最好承托。

Sealy多年來堅守匠心理念，為她帶來享負盛名的美譽，同時亦是全球多間5星級酒店如InterContinental、威尼斯人等指定床褥品牌，舒適度獲用家及五星級酒店認可。品牌在澳洲亦擁有超過500萬忠實用家，連續9年成為澳洲最受歡迎床褥品牌，以舒適及承托力在床褥界立下標杆。

▲ 澳洲製Grace床褥，創新低價只需$9,728起，配備專利PostureLux®鈦合金六圈彈簧，軟硬適中，擁有包身舒適睡感，恍如渡假般放鬆。

最近，Sealy絲漣床褥更進行限時優惠，低至5折再額外95折，其中澳洲製的Grace床褥只需$9,728起，配備專利PostureLux®鈦合金六圈彈簧，軟硬適中，擁有包身舒適睡感，猶如去旅行睡酒店般輕鬆，不容錯過。

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（特約）