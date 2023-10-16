【區議會選舉】民建聯派122人參選區議會　柯創盛、葉傲冬戰直選

▲ 陳克勤宣布，民建聯派122人參選區議會。（趙居逸攝）

新一屆區議會選舉提名期明日開展，民建聯今日舉行特別執委會，通過參選名單及政綱。民建聯主席陳克勤宣布，將派出122人參選，當中44人參加地區直選、78人地區委員會界別選舉，較上屆181人少逾30%。

其中，44名參加地區直選的參選人中，平均年齡為37.9歲，包括有現任觀塘區議會主席柯創盛、民建聯副秘書長葉傲冬等；至於地區委員會選舉方面，則有前黃大仙區議會副主席黎榮浩等。

陳克勤表示，122名參選人中，四分一為首次參選，但均有長期社區經驗。他又指，全部參選人都是愛國愛港的中堅分子，承諾積極建言獻策，提升治理水平。被問到若大多數民主派無法入閘，另一建制派組織工聯會是否會成為最大競爭對手。陳克勤稱，不會當工聯會是對手，而是希望在選舉中公平比拼政綱和議政水平。

▲ 民建聯參選口號「成就好社區」。（趙居逸攝）

陳克勤：拿提名票是參選人自己的責任

被問到民建聯參選人，現時已取得多少「三會」提名票，陳克勤強調，拿提名票是參選人自己的責任。他指，這是參選人向人展示誠意，不能假手於人。「即使作為民建聯的領導層，我們也不會幫參選人拿提名票。」

他又以自己為例，「我們都參加過大大小小的選舉，從來沒有一張票是民建聯給我們的，我們都是每一棟門去敲，每個辦公室去跑，每個辦公室去『企』，才能拿到足夠的提名。」他相信民建聯的參選人都是愛國愛港、地區服務得到肯定，認為三會成員會看到。

陳克勤又稱，每次選舉對民建聯來說，都是大挑戰，「選舉無話一定贏」，選舉等同對民建聯的肯定投下信任票。他又稱，無就當選率設定目標。

至於委任推薦名單方面，陳克勤指，有關名單正在內部討論，當中有民建聯成員，亦有非民建聯成員，指只要是合適、懂議政的精英，民建聯都會推薦。他強調，若向特區政府推薦的有關人士，不會出現在122人名單。

工聯會46人出戰 屬歷來最大規模

工聯會方面，全體參選人昨日亮相會見傳媒。46人名單中，25人出戰地區直選、21人參加地區委員會界別「三會」間選，包括觀塘區議員簡銘東等。該會今屆標榜以「年輕新血」出戰，理事長黃國表示，46位參選人平均年齡為38歲，35歲以下佔39%，最年輕的參選人為25歲。46位參選人，大多數參與過2019年的區議會選舉。

▲ 工聯會全體參選人亮相。（ 工聯會fb圖片）

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責任編輯：趙居逸